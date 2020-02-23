ФОТО: С наступающим, ЭР! На площади Вабадузе репетируют парад

Сегодня в Таллинне на площади Вабадузе проходит генеральная репетиция парада Сил обороны к 102-й годовщине Эстонской Республики.
Сегодня в Таллинне на площади Вабадузе проходит генеральная репетиция парада Сил обороны к 102-й годовщине Эстонской Республики.
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