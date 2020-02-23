ФОТО | Новая традиция: президент передает меч к параду в честь Дня независимости ЭР

Традиция зародилась в 2017 году. Меч офицера Сил обороны в 2006 году пожертвовал президенту Совет офицеров резерва.

На время парада меч передается специальной рабочей группе, которая ипользвует его в торжественных мероприятиях, а затем возвращает главе государства.