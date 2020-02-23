23.02.2020, 11:16

ФОТО | Новая традиция: президент передает меч к параду в честь Дня независимости ЭР

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Foto: Henri-Kristian Kirsip

Сегодня утром президент Керсти Кальюлайд передала рабочей группе парада ко Дню независимости ЭР меч под номером 0001.

Традиция зародилась в 2017 году. Меч офицера Сил обороны в 2006 году пожертвовал президенту Совет офицеров резерва.

На время парада меч передается специальной рабочей группе, которая ипользвует его в торжественных мероприятиях, а затем возвращает главе государства.

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