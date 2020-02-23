23.02.2020, 11:16
ФОТО | Новая традиция: президент передает меч к параду в честь Дня независимости ЭР(4)
Сегодня утром президент Керсти Кальюлайд передала рабочей группе парада ко Дню независимости ЭР меч под номером 0001.
Сегодня утром президент Керсти Кальюлайд передала рабочей группе парада ко Дню независимости ЭР меч под номером 0001.
Традиция зародилась в 2017 году. Меч офицера Сил обороны в 2006 году пожертвовал президенту Совет офицеров резерва.
На время парада меч передается специальной рабочей группе, которая ипользвует его в торжественных мероприятиях, а затем возвращает главе государства.
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