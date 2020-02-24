ФОТО | Мартин Репинский прибыл на президентский прием со своей новой пассией, которой признавался в любви с помощью плаката

Во второй половине января Репинский признался в любви Екатерине Васильевой необычным способом. В центре Йыхви он развесил плакат с надписью: ”Катюшечка, я тебя люблю”.

”Иногда я делаю такие необычные вещи”, — признался Репинский, объясняя, что если кто-то ему дорог, то он хочет рассказать об этом всем. ”Женщине не может такое не нравиться”.

Сирет Котка-Репински же после заявила, что бывший супруг таким образом решил извиниться перед новой пассией за то, что хотел бросить ее и снова вернуться к бывшей жене. По ее словам, он так поступал уже шесть раз.

По всей видимости, жест Репинского растопил сердце Екатерины, и она приняла его назад.

Foto: Jaanus Lensment