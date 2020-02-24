ФОТО | Мартин Репинский прибыл на президентский прием со своей новой пассией, которой признавался в любви с помощью плаката(9)
Недавно Мартин Репинский бросил жену Сирет Котка-Репински, чтобы наслаждаться радостями жизни с Екатериной Васильевой, которую он назвал своей "настоящей любовью". Теперь же Репинский прибыл и на президентский прием со своей новой пассией.
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