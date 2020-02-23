23.02.2020, 13:20

ФОТО | Керсти Кальюлайд на Маарьямяги: свободные и активные люди — самое большое достояние Эстонии

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Foto: Henri-Kristian Kirsip

У мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяги в Таллинне в воскресенье проходит инициированное президентом Эстонии мероприятие "Эстония в сердце", на котором Керсти Кальюлайд выражает признательность всем смелым и активным людям за прогресс в жизни государства.

"Собравшись в воскресенье у мемориала, мы выражаем признательность тем активным людям, которые в разное время внесли вклад в формирование жизненного уклада в Эстонии. Свободные и активные люди — самое большое достояние Эстонии. Мы помним и признательны тысячам людей, которые заплатили своей жизнью за прогресс в жизни Эстонии и заботимся о тех, кто продолжает активно работать сегодня", — передает слова президента RusERR.

Сергей Метлев из Эстонского института памяти отметил, что мемориал жертвам коммунизма — это место, в котором смыкаются воспоминания о трудностях прошлого, теплые чувства к дорогим нам людям и надежда на лучшее будущее.

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Мероприятие "Эстония в сердце" проводится уже второй год.

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