ФОТО | Керсти Кальюлайд на Маарьямяги: свободные и активные люди — самое большое достояние Эстонии

"Собравшись в воскресенье у мемориала, мы выражаем признательность тем активным людям, которые в разное время внесли вклад в формирование жизненного уклада в Эстонии. Свободные и активные люди — самое большое достояние Эстонии. Мы помним и признательны тысячам людей, которые заплатили своей жизнью за прогресс в жизни Эстонии и заботимся о тех, кто продолжает активно работать сегодня", — передает слова президента RusERR.

Сергей Метлев из Эстонского института памяти отметил, что мемориал жертвам коммунизма — это место, в котором смыкаются воспоминания о трудностях прошлого, теплые чувства к дорогим нам людям и надежда на лучшее будущее.

Керсти Кальюлайд зажгет у мемориала свечу.

Мероприятие "Эстония в сердце" проводится уже второй год.

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