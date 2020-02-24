24.02.2020, 08:42

ФОТО и ВИДЕО | В Нарвской крепости торжественно встретили 102-летие Эстонской Республики

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Роман Викулов
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В Нарве на поднятие флага внутри Нарвской крепости собралось более 500 человек.

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