24.02.2020, 08:42
ФОТО и ВИДЕО | В Нарвской крепости торжественно встретили 102-летие Эстонской Республики(2)
В Нарве на поднятие флага внутри Нарвской крепости собралось более 500 человек.
В Нарве на поднятие флага внутри Нарвской крепости собралось более 500 человек.
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