23.02.2020, 21:36

ФОТО и ВИДЕО | С наступающим, ЭР! На площади Вабадузе репетируют парад

 (18)
EST

Сегодня в Таллинне на площади Вабадузе проходит генеральная репетиция парада Сил обороны к 102-й годовщине Эстонской Республики.

Сам парад состоится завтра.

Смотрите галерею!

Читайте также: