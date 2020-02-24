ФОТО и ВИДЕО | 102 удивительных животных Эстонии. Смотрите, какие умные и храбрые собаки охраняют наш покой!(1)
Четвероногие защитники правопорядка служат Эстонии отважно и преданно. Вот какие они, самые хорошие мальчики (и девочки) нашей страны!
Четвероногие защитники правопорядка служат Эстонии отважно и преданно. Вот какие они, самые хорошие мальчики (и девочки) нашей страны!
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Полицейский пес Ярни
Ярни — служебная собака из Пиуса. В марте ему исполняется два года. Несмотря на юный возраст, он уже может гордиться большим успехом: недавно он спас пожилую женщину, пропавшую без вести в Выру.
Человеческий глаз не мог продраться через плотный кустарник, за которым оказалась 92-летняя женщина. Но Ярни почувствовал ее запах и дал ”сигнал” проверить местность. Женщина была найдена и доставлена домой.
Собака для поиска наркотиков Райта
Райта, русский охотничий спаниель, является заслуженным работником отдела по поиску наркотиков департамента полиции и погранохраны. Райта получила была признана лучшей собакой-ищейкой наркотиков в 2019 году. Благодаря ее острому нюху у преступников было изъято большое количество наркотических веществ.
В апреле Раита нашла несколько тайников при осмотре транспортных средств и при одном из обысков обнаружила большое количество таблеток экстази.
Раита вместе со своим кинологом Натальей внесла огромный вклад в работу с молодежью и представила свою деятельность в школах. Кроме всего прочего, Райта — общительная, очень дружелюбная и маленькая по своим размерам собака, что является важной предпосылкой для успешной работы в качестве ищейки.
Полицейский пес Ведур
Полицейский пес Ведур спас немало жизней и отыскал множество потерявшихся людей. В прошлом году он был представлен к специальной награде за успешную работу.
Самый известный случай произошел несколько лет назад, когда пропала пожилая женщина. Ведур нашел ее в 10 километрах от ближайшего дома, когда она была уже в критическом состоянии, но все еще жива. С тех пор Ведур обнаружил не менее 10 пропавших без вести человек.
Полицейский пес Мачо
Немецкая овчарка Мачо работает с кинологом Юлией Ээсалу. В 2009 году Мачо присоединился к полицейскому департаменту и с того времени уже трижды был выбран лучшей патрульной собакой Северной префектуры. Среди многочисленных преступлений, раскрытых с помощью Мачо, особенно выделяется рейд в ноябре 2017 года в частный дом в районе Пирита, когда группа, в которую входили Юлия и Мачо, задержала трех человек в результате преследования.
В 2018 году инспекторы задержали лиц, подозреваемых в незаконной рыбной ловле на берегах Пирита. Острый нюх Мачо обнаружил нелегальные орудия лова, что стало очень важным доказательством.
По состоянию на ноябрь 2019 года, Мачо получает официальную пенсию.
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