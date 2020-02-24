ФОТО и ВИДЕО | 102 удивительных животных Эстонии. Смотрите, какие умные и храбрые собаки охраняют наш покой!

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Полицейский пес Ярни

Ярни — служебная собака из Пиуса. В марте ему исполняется два года. Несмотря на юный возраст, он уже может гордиться большим успехом: недавно он спас пожилую женщину, пропавшую без вести в Выру.

Человеческий глаз не мог продраться через плотный кустарник, за которым оказалась 92-летняя женщина. Но Ярни почувствовал ее запах и дал ”сигнал” проверить местность. Женщина была найдена и доставлена домой.



Собака для поиска наркотиков Райта

Райта, русский охотничий спаниель, является заслуженным работником отдела по поиску наркотиков департамента полиции и погранохраны. Райта получила была признана лучшей собакой-ищейкой наркотиков в 2019 году. Благодаря ее острому нюху у преступников было изъято большое количество наркотических веществ.

В апреле Раита нашла несколько тайников при осмотре транспортных средств и при одном из обысков обнаружила большое количество таблеток экстази.

Раита вместе со своим кинологом Натальей внесла огромный вклад в работу с молодежью и представила свою деятельность в школах. Кроме всего прочего, Райта — общительная, очень дружелюбная и маленькая по своим размерам собака, что является важной предпосылкой для успешной работы в качестве ищейки.

PPA

Полицейский пес Ведур