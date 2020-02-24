ЭКСКЛЮЗИВ: Оператор ”Брата” и ”Брата-2” снял культовый фильм про независимость Эстонии. RusDelfi сделал с ним интервью

Здесь целая история. Алексею (Балабанову — прим. RusDelfi) нужна была русская рожа за рулем. Такой русский Ванёк. Искали каскадеров, которые могли бы хотя бы пару слов за рулем связать — не нашли. Из актеров никто не подошел. И тогда монтажер Марина Липартия, она потом погибла вместе с Сергеем Бодровым в Кармадонском ущелье, сказала: у Астахова типаж похож. И Балабанов подхватил: точно, он же хвастался, что водит! А я — деревенский, и на тракторе, и на грузовике ездил. Без прав, правда. Так что подумал, что шутят. Но они говорят, мы серьезно. Я говорю, ну хорошо, только дайте я фото дочери Дуни повешу. Вот такое у меня было условие. Так что если вы посмотрите внимательно, там под потолком кабины висит фото, где девочка обнимает мужичка в тельняшке.

То самое фото - под потолком "КамАЗа" Фото: кадр из фильма

В общем, тельняшка, наколка, всё нормально. Но в день съемок водитель пригоняет ”КамАЗ” и спрашивает: а кто поведет? Я говорю, мол, я и поведу. Он говорит: покажи права. Я показал, а там категории тяжелых грузовиков нет, только транспорт до 3,5 тонн. Права не подходят, он мне их вернул. Повисла пауза. И тут он говорит: ну-ка, еще раз дай права. И оказалось, что мы с ним родились в один день, в один месяц и в один год. То есть не просто одногодки, а, как это сказать, однодневки. Ну, давай, рискнем, решил он. Он сел в мой автобус ”Мерседес”, а я — в его ”КамАЗ” и поехал по обледенелой дороге за ним. Так и сняли.

Сейчас Сергей Астахов снимает фильм, которые тоже может приобрести статус культового — ”Сердце пармы” по роману Алексея Иванова (другой роман этого же автора, ”Географ глобус пропил”, уже был с успехом экранизирован — прим. RusDelfi).

Этот фильм о покорении Москвой Перми, события происходят в XV веке, все очень красочно показано. Будет две битвы зимой и одна летом. И это совсем не как битвы XX века, где из окопа пострелял из пулемета - и всё. Тут всё врукопашную, да еще все же сейчас требуют, чтобы было, как в ”Игре престолов”. Будет ли похоже, не знаю, честно говоря, я не приверженец такого сходства. Будет ли похоже на настоящую битву того времени? Тут вообще никто не знает, из очевидцев событий XV века никто до наших дней не дожил. Возможно, больше не буду браться за такие масштабные проекты. Все-таки мне почти 70 лет, непросто уже, хромая, бегать по полю.

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