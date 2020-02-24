ЭКСКЛЮЗИВ: Оператор ”Брата” и ”Брата-2” снял культовый фильм про независимость Эстонии. RusDelfi сделал с ним интервью

Оператора Сергея Астахова мало кто знает в лицо, но его работы знают абсолютно все. Это обе части ”Брата” с Сергеем Бодровым, ”Война” с молодым Алексеем Чадовым — главные фильмы Алексея Балабанова. Он работал с Александром Миттой, Сергеем Соловьевым и другими, без иронии, великими режиссерами. А еще именно он снял ”Имена в граните” (Nimed marmortahvlil), возможно, самый известный эстонский фильм об Освободительной войне. О нём мэтр операторского цеха накануне Дня независимости и рассказал RusDelfi.
Приводим рассказ Сергея Валентиновича от первого лица.
Поначалу работу над фильмом предложили Володе Климову, моему товарищу (Владимир Климов, известный российский оператор, номинант на ”Оскар” и ”Золотой глобус” — прим. RusDelfi), но он отказался, сейчас уже не помню по каким мотивам, но точно не из-за политики. И сценарий дали мне. Я знал, что фильм снимает Элмо Нюганен, известный театральный режиссер, который был даже лауреатом Государственной премии РФ (за спектакль ”Аркадия” по Тому Стоппарду — прим. RusDelfi), а для меня всегда было важно, с кем работать, так что я согласился.
Даже сейчас, спустя столько лет, я отлично помню те съемки. И имена эстонских актеров всех-всех-всех, и замок, где жили. Это были хорошие времена. Местные кинематографисты старались действовать по европейским канонам, хотя и не имели большого опыта современного самостоятельного кинопроизводства, но очень старались и, если чего-то не знали, то спрашивали, не стесняясь.
Съемочный процесс не слишком отличался от того, что был в России. Хотя некоторые вещи немного удивляли. Например, мог появиться хозяин участка земли запретить на его территории копать траншеи. Мы, конечно, подозревали, что у земли должны быть хозяева, но все-таки это было немного вновинку.
Особую сложность вызвала решающая батальная сцена. Но не какими-то спецэффектами — это была ерунда по сравнению с тем, что я снимаю сейчас — а тем, что ее съемки длились несколько дней, а за это время много раз менялась погода. Был то дождь, то ветер, то снег, то вдруг солнышко выглядывало. И все это нужно было свести в одну сцену.
Возможно, каких-то фактов конкретных об этих событиях Освободительной войны я до съемок не знал, все-таки в России вопрос этой войны не слишком заострен, но в общих чертах история мне была знакома.
Наверное, для кого-то из зрителей, воспитанных на советских фильмах, было ново, что герои, совсем еще молодые люди, воюют с красными. Но историю каждая страна и каждое правительство преподносит по-разному. Я очень не люблю войну — хотя кто ее любит. Прямо сейчас я снимаю фильм в болотах, где русские и немцы три года убивали друг друга. Неужели совсем нельзя было по-другому? Но не хочется углубляться в эту кухонную тему. Такие проблемы ведь возникают не только на уровне стран, но и на частном уровне, а я по натуре — не боец. Я всегда уходил от столкновения, себя не изранил и других не оскорбил. И всегда потрясающе выигрывал.
"Имена в граните" - моя единственная работа в Эстонии. Но у меня в вашей стране много друзей и я очень люблю таллиннский Старый город. Честно говоря, фильм я пересматривал нечасто. Но пару лет назад случайно набрел на диск и решил пересмотреть. Было приятно. Кстати, уже в съемочный период режиссер никак не мог решить, как закончить фильм, и мне, хотя сценарии я никогда не писал, пришла идея со сценой с пустым классом. Идей было несколько, но решили остановиться именно на этой.
Рассказал Сергей Валентинович и о другой концовке, по которой его точно помнят любители российского кинематографа — просто не знают, что это он. В финальной сцене фильма ”Брат” герой Сергея Бодрова тормозит на дороге ”КамАЗ”, за рулём которого сидит как раз Сергей Астахов. Как едва ли не единственный раз (тут он и сам точно не помнит) прославленный оператор оказался по другую сторону художественного кинообъектива?
Здесь целая история. Алексею (Балабанову — прим. RusDelfi) нужна была русская рожа за рулем. Такой русский Ванёк. Искали каскадеров, которые могли бы хотя бы пару слов за рулем связать — не нашли. Из актеров никто не подошел. И тогда монтажер Марина Липартия, она потом погибла вместе с Сергеем Бодровым в Кармадонском ущелье, сказала: у Астахова типаж похож. И Балабанов подхватил: точно, он же хвастался, что водит! А я — деревенский, и на тракторе, и на грузовике ездил. Без прав, правда. Так что подумал, что шутят. Но они говорят, мы серьезно. Я говорю, ну хорошо, только дайте я фото дочери Дуни повешу. Вот такое у меня было условие. Так что если вы посмотрите внимательно, там под потолком кабины висит фото, где девочка обнимает мужичка в тельняшке.
В общем, тельняшка, наколка, всё нормально. Но в день съемок водитель пригоняет ”КамАЗ” и спрашивает: а кто поведет? Я говорю, мол, я и поведу. Он говорит: покажи права. Я показал, а там категории тяжелых грузовиков нет, только транспорт до 3,5 тонн. Права не подходят, он мне их вернул. Повисла пауза. И тут он говорит: ну-ка, еще раз дай права. И оказалось, что мы с ним родились в один день, в один месяц и в один год. То есть не просто одногодки, а, как это сказать, однодневки. Ну, давай, рискнем, решил он. Он сел в мой автобус ”Мерседес”, а я — в его ”КамАЗ” и поехал по обледенелой дороге за ним. Так и сняли.
Сейчас Сергей Астахов снимает фильм, которые тоже может приобрести статус культового — ”Сердце пармы” по роману Алексея Иванова (другой роман этого же автора, ”Географ глобус пропил”, уже был с успехом экранизирован — прим. RusDelfi).
Этот фильм о покорении Москвой Перми, события происходят в XV веке, все очень красочно показано. Будет две битвы зимой и одна летом. И это совсем не как битвы XX века, где из окопа пострелял из пулемета - и всё. Тут всё врукопашную, да еще все же сейчас требуют, чтобы было, как в ”Игре престолов”. Будет ли похоже, не знаю, честно говоря, я не приверженец такого сходства. Будет ли похоже на настоящую битву того времени? Тут вообще никто не знает, из очевидцев событий XV века никто до наших дней не дожил. Возможно, больше не буду браться за такие масштабные проекты. Все-таки мне почти 70 лет, непросто уже, хромая, бегать по полю.
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