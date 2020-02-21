В Виймси реконструируют бои между частями Эстонской и Красной Армий

23 февраля в 13.00 на территории Музея Эстонских вооруженных сил имени генерала Лайдонера по адресу Мыйза теэ 1, Виймси, пройдёт военно-историческая реконструкция ”Южный фронт, 1919 год” посвящённая боям между частями Эстонской и Красной Армий весной 1919 года, проходившим за мызу Сянна.

В мероприятии примут участие 100 реконструкторов из военно-исторических клубов Эстонии, Латвии, России, Белоруссии и Финляндии.

У гостей мероприятия будет возможность пообщаться с военными историками из разных стран, познакомиться с униформой и вооружением противоборствующих сторон.

Посетив постоянную экспозицию и временные выставки Эстонского Военного музея, все желающие смогут узнать о войнах, которые велись на территории Эстонии, о службе эстонцев и других местных народов в армиях разных стран, а также о войнах, в которых принимали участие жители Эстонии.

В 14.00 начнётся концерт под открытым небом.

Для гостей мероприятия будет организован солдатский суп и горячий чай.

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