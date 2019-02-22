ФОТО: Памятники в центре Таллинна украсили ко Дню независимости сине-черно-белыми шарфами



Шарфы украшают памятники Густава Эрнесакса, Яана Поска, Фридриха Рейнгольда Крейцвальда, Вольдемара и Эльфриде Лендер, Антона Хансена Таммсааре, Йохана Питке и Марие Ундер. Также шарфами украсили скульптуру Линды, а также скульптуру трубочиста.

”Продолжили акцию, начатую командой ЭР 100 в прошлом году в честь 100-летия республики, когда по всей стране были украшены сине-черно-белыми шарфами и шапочками более 20 скульптур. В центре Таллинна множество памятников известным государственным и культурным деятелям и поэтому мы решили украсить самые важные из них сине-черно-белыми шарфами. Большое спасибо активисткам Кесклиннаского социального центра, которые связали часть шарфов”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Foto: Kesklinna valitsus



