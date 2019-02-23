ЭР101 МЕЧТА | "Мечтаю о лучшей Эстонии". "Чтобы люди перестали ненавидеть". Смотрите, о чем в день рождения страны мечтает 101 житель Эстонии!



Мы все оч ем-то мечтаем. Перед днем рождения нашей страны не помешает напомнить себе и другим, какую роль в нашей жизни играют искренние желания.

Объездив Север, Восток, Юг и Запад страны, и по большим, и по малым местам Эстонии, в течение недели Delfi узнал у случайных встречных, о чем они мечтают. Как оказалось, у людей на душе много совершенно разных и одновременно так сильно схожих мыслей и пожеланий.

Например, 101-летняя Хилья мечтает сохранить слух и зрение, но и процветания для Эстонии. Александр желает, чтобы Нарва стала той самой "эстонской нокией". Андриана хочет найти свое место "в этой маленькой и уютной стране", а Мартин — создать в родном городе такое место, которое объединит людей.

Ведь как писал Таммсааре — "Нужно мечтать на словах, в красках, в звуках, нужно мечтать, пока мечты не станут реальностью".

Прочитайте все мечты 101 эстоноземельца в специальном проекте Delfi. Их вы найдете по адресу delfi.ee/101unistust!