16.05.2019, 09:00

Яна Тоом о баллотировании в Европарламент вместе с Игорем Грязиным: он как платье из высокой моды — надевать не станешь, но на тенденцию указывает

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Первый номер Центристской партии на предстоящих выборах в Европарламент Яна Тоом в интервью ведущим эстонским изданиям ответила на ряд острых политических вопросов.

Меньшее зло

Ведущий политик Центристской партии, не скрывавшая своего критического отношения к правительственной коалиции своей партии с EKRE считает, что если бы она начала в Эстонии активную борьбу против такой коалиции, то это для общества было бы еще хуже.

”Это не секрет, что я была против этой коалиции, — сказала Тоом. — Но я вошла бы тогда в глубокий конфликт со своей партией, что ничего хорошего ни партии, ни обществу в более широком смысле не сулило”.

”Существовала возможность того, что семеро русских пойдут в Ригикогу и проголосуют там против этой коалиции. То есть с радостью выбросятся из окна. Центристская партия расколота. И что дальше? А дальше была бы коалиция Партии реформ, социал-демократов и ”Отечества”. Кто в оппозиции? Оставшая часть центристов и EKRE. Нам это надо? Я утверждаю, что нет”, — пояснила свою позицию Тоом.

Места в избирательном списке не продаются

В ходе интервью были озвучены слухи о том, что Яна Тоом в знак благодарности за отказ противиться созданию коалиции получила у своей партии ”скидку”. Ведь якобы для того, чтобы стать первым номером избирательного списка на выборах в Европарламент политик должен внести в партийную кассу 25 000 евро.

”Первый раз слышу о том, что существует такое правило, — утверждает Тоом. — У нас место в списке не продается и не покупается”.

Но из того, что вместе с другими кандидатами она вносит в партийную кассу деньги, политик секрета не делает, но речь идет о сумме гораздо меньшей, чем 25 000.

”Мы договорились о суммах, которые вносят кандидаты на ведение кампании. Я не могу вам назвать точные цифры. Но первый номер платит больше, второй немного меньше, третий еще меньше, а у остальных шести еще более скромная сумма”, — объяснила Тоом,

В Европейском парламенте, особенно в либеральной фракции ALDE, куда Тоом как член Центристской партии входит, после создания коалиции с EKRE было заметно определенное недовольство. Но, как сообщила Тоом, теперь вроде как тревога улеглась.

”Ничего страшного. Первая реакция была такой, какой она была, но я посоветовала прочитать коалиционный договор, мы перевели его на английский, прочитали, успокоились. Будем смотреть на дела, а не на слова”.

В одной упряжке

В ходе интервью был затронут вопрос о баллотирующимся в Европарламент по списку Центристской партии (а в прошлом состоявшем в Партии реформ) Игоре Грязине, чьи воззрения далеки от взглядов поддерживающей ”федеративную” Европу Яны Тоом. В этом Грязин скорее ближе к EKRE, что вызывает определенный диссонанс: выбираешь Тоом и можешь получить консервативного Грязина; выбираешь Грязина и получишь либеральную Тоом?

Игорь Грязин — визионер. Он говорит такие странные слова, что когда их слушаешь, то думаешь — он точно чокнутый. Это была шутка, когда я сказала, что ”чокнутый”! Но видение вещей Грязиным в действительности имеет под собой основу. С ним очень интересно разговаривать. Это как высокая мода. Мы же не надеваем тех платьев, которые видим на подиуме в Лондоне, но определенную тенденцию они всё же задают”, — пояснила Тоом.

ТОП

Яну Тоом интервьюировали: главный редактор LP и Kroonika Ингрид Вейденберг, главный редактор Eesti Ekspress Эрик Моора, журналист Delfi и Eesti Päevaleht Раймо Поом.

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