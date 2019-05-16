Яна Тоом о баллотировании в Европарламент вместе с Игорем Грязиным: он как платье из высокой моды — надевать не станешь, но на тенденцию указывает

Меньшее зло

Ведущий политик Центристской партии, не скрывавшая своего критического отношения к правительственной коалиции своей партии с EKRE считает, что если бы она начала в Эстонии активную борьбу против такой коалиции, то это для общества было бы еще хуже.

”Это не секрет, что я была против этой коалиции, — сказала Тоом. — Но я вошла бы тогда в глубокий конфликт со своей партией, что ничего хорошего ни партии, ни обществу в более широком смысле не сулило”.

”Существовала возможность того, что семеро русских пойдут в Ригикогу и проголосуют там против этой коалиции. То есть с радостью выбросятся из окна. Центристская партия расколота. И что дальше? А дальше была бы коалиция Партии реформ, социал-демократов и ”Отечества”. Кто в оппозиции? Оставшая часть центристов и EKRE. Нам это надо? Я утверждаю, что нет”, — пояснила свою позицию Тоом.

Места в избирательном списке не продаются

В ходе интервью были озвучены слухи о том, что Яна Тоом в знак благодарности за отказ противиться созданию коалиции получила у своей партии ”скидку”. Ведь якобы для того, чтобы стать первым номером избирательного списка на выборах в Европарламент политик должен внести в партийную кассу 25 000 евро.