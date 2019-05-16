Яна Тоом о баллотировании в Европарламент вместе с Игорем Грязиным: он как платье из высокой моды — надевать не станешь, но на тенденцию указывает

”Первый раз слышу о том, что существует такое правило, — утверждает Тоом. — У нас место в списке не продается и не покупается”.
Но из того, что вместе с другими кандидатами она вносит в партийную кассу деньги, политик секрета не делает, но речь идет о сумме гораздо меньшей, чем 25 000.
”Мы договорились о суммах, которые вносят кандидаты на ведение кампании. Я не могу вам назвать точные цифры. Но первый номер платит больше, второй немного меньше, третий еще меньше, а у остальных шести еще более скромная сумма”, — объяснила Тоом,
В Европейском парламенте, особенно в либеральной фракции ALDE, куда Тоом как член Центристской партии входит, после создания коалиции с EKRE было заметно определенное недовольство. Но, как сообщила Тоом, теперь вроде как тревога улеглась.
”Ничего страшного. Первая реакция была такой, какой она была, но я посоветовала прочитать коалиционный договор, мы перевели его на английский, прочитали, успокоились. Будем смотреть на дела, а не на слова”.
В одной упряжке
В ходе интервью был затронут вопрос о баллотирующимся в Европарламент по списку Центристской партии (а в прошлом состоявшем в Партии реформ) Игоре Грязине, чьи воззрения далеки от взглядов поддерживающей ”федеративную” Европу Яны Тоом. В этом Грязин скорее ближе к EKRE, что вызывает определенный диссонанс: выбираешь Тоом и можешь получить консервативного Грязина; выбираешь Грязина и получишь либеральную Тоом?
”Игорь Грязин — визионер. Он говорит такие странные слова, что когда их слушаешь, то думаешь — он точно чокнутый. Это была шутка, когда я сказала, что ”чокнутый”! Но видение вещей Грязиным в действительности имеет под собой основу. С ним очень интересно разговаривать. Это как высокая мода. Мы же не надеваем тех платьев, которые видим на подиуме в Лондоне, но определенную тенденцию они всё же задают”, — пояснила Тоом.
Яну Тоом интервьюировали: главный редактор LP и Kroonika Ингрид Вейденберг, главный редактор Eesti Ekspress Эрик Моора, журналист Delfi и Eesti Päevaleht Раймо Поом.