Выборы в Европарламент в Латвии: экс-мэр Нил Ушаков и Татьяна Жданок прошли, Иева Ильвес не смогла

В субботу, 25 мая, в Латвии прошли выборы в Европарламент. Официальные итоги были объявлены в ночь на понедельник: восемь латвийских мандатов разделили представители пяти партий.

Явка на выборах составила 33,47% избирателей. Это чуть выше, чем в 2014 году (30,24%). Если бы не сбой системы, который не позволил голосовать на любом участке, явка могла быть еще выше. Нарушения были, но минимальные. СГБ получила 20 "сигналов", проверила их и ни одного уголовного дела не завела.

Представительство "русских" партий и политиков в ЕП выросло: от Латвии прошли Нил Ушаков, Татьяна Жданок и (по списку "Согласия") Андрис Америкс.

Кто победил?