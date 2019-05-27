Выборы в Европарламент в Латвии: экс-мэр Нил Ушаков и Татьяна Жданок прошли, Иева Ильвес не смогла

В субботу, 25 мая, в Латвии прошли выборы в Европарламент. Официальные итоги были объявлены в ночь на понедельник: восемь латвийских мандатов разделили представители пяти партий.
Явка на выборах составила 33,47% избирателей. Это чуть выше, чем в 2014 году (30,24%). Если бы не сбой системы, который не позволил голосовать на любом участке, явка могла быть еще выше. Нарушения были, но минимальные. СГБ получила 20 "сигналов", проверила их и ни одного уголовного дела не завела.
Представительство "русских" партий и политиков в ЕП выросло: от Латвии прошли Нил Ушаков, Татьяна Жданок и (по списку "Согласия") Андрис Америкс.
"Новое единство". Социологические опросы давали партии от 6,1% до 10,8% голосов. В итоге, как и пять лет назад, "Новое единство" заняло уверенное первое место с 26,24% голосов и получило два мандата. Правда, пять лет назад у "Единства" было четыре депутата.
"Согласие" и Национальное объединение тоже могут быть довольны. И те, и другие получили по два мандата — по сравнению с 2014 годом это вдвое больше.
Русский союз Латвии получил одно место, как и прогнозировалось.
"Для развития/За" стала единственной новой политической силой в ЕП (1 мандат).
Кто отправляется работать в Брюссель?
Валдис Домбровскис. Лидер "Нового единства", в прошлом — премьер-министр Латвии, депутат ЕП, сейчас — вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам евро и социального диалога. Если Домбровскис решит остаться в ЕК, то его место в Европарламенте перейдет к Инесе Вайдере.
Сандра Калниете ("Новое единство"). В прошлом — министр иностранных дел Латвии, депутат Европарламента с 2004 года.
Нил Ушаков. Лидер "Согласия", мэр Риги (c 2009 года), отстранен от должности в апреле 2019 года.
Андрис Америкс. Председатель партии "Честь служить Риге", избирался по списку "Согласия". Занимал пост вице-мэра Риги c 2010 по 2018 год. Ушел в отставку в связи с коррупционным скандалом вокруг Rīgas satiksme.
Роберт Зиле (Нацблок). Трижды занимал посты министра в правительстве Латвии. Депутат Европарламента с 2004 года.
Даце Мелбарде (Нацблок). Министр культуры Латвии (с 2013 года).
Ивар Иябс ("Для развития/За"). Политолог, ассоциированный профессор Латвийского университета.
Татьяна Жданок. Лидер партии Русский союз Латвии. Депутат Европарламента (2004-2018).