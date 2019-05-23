Выборы в Европарламент: проевропейские силы vs правые популисты



Для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, придерживающегося национально-консервативных взглядов, на предстоящих выборах речь идет о борьбе между "нелиберальными демократами", которых он представляет, и либеральными. Последние, как полагают Орбан и его сторонники, хотят "исламизировать" население Европы, не ограничивая поток мигрантов. Премьера Венгрии поддерживают немецкие, французские, датские и итальянские правые популисты, которые объединились в альянс правых сил.

"Мы должны понять, что Европа оказалась на историческом перепутье", — подчеркнул Виктор Орбан в своей речи в честь национального праздника в Венгрии. По его словам, "кто принимает нелегальных мигрантов и беженцев, тот создает нации со смешанными расами". В таких странах, считает Орбан, "могут исчезнуть исторические традиции и возникнуть новый миропорядок".

Главный враг правых популистов, среди которых венгерский премьер Орбан, итальянский министр внутренних дел Сальвини, и скандальный австрийский политик Штрахе, — это президент Франции Эмманюэль Макрон. Он объявил им борьбу, требуя возрождения Европы, солидарности и сопереживания. Но и для самого Макрона, который предлагает реформировать ЕС, нынешние выборы чрезвычайно важны. "Самая важная борьба на этих выборах развернется между теми, кто верит в Европу, и теми, кто в нее не верит", — заявил французский президент, выступая в преддверии выборов перед членами своей партии.

Миграция и другие болевые точки европейцев



Рабочие места, миграция, защита климата, международная торговля, усиление роли Европы в мире — темы, которыми в ближайшее время должен усиленно заняться Евросоюз, говорят представители крупных проевропейских партий.

Программы их кандидатов — немецкого христианского демократа Манфреда Вебера и нидерландского социал-демократа Франса Тиммерманса — мало чем отличаются. В частности, оба убеждены в необходимости партнерства с африканским континентом и инвестиций в страны, откуда идет основной поток мигрантов.

В свою очередь для правых популистов самая важная тема — ограничение потока мигрантов, в том числе путем закрытия европейских границ. "Создать большинство, которое выступает против миграции, является для нас важной целью. И мы внесем в это свой вклад", — заверил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Правые популисты обещают своим избирателям совсем другую Европу, в которой национальные государства вновь обретут якобы потерянные права и лишат Брюссель власти.

Франс Тиммерман, занимающий в данный момент пост зампредседателя Еврокомиссии, считает это абсурдом. "Мы не отдадим экстремистам власть в Европе. Это решение, которое определит судьбу европейцев. Это ваше решение. Вы решаете, какой будет Европа в ближайшем будущем", — указал Тиммерманс в ходе предвыборных телевизионных дебатов, обращаясь к избирателям.

У ЕС есть силы противостоять правым популистам



Новый состав Европарламента заставит христианских демократов, социал-демократов, либеральных демократов и "зеленых" действовать сообща, создав большую коалицию, считает Янис Эммануилидис из брюссельского аналитического центра European Policy Centre. Но после этих выборов Евросоюз не изменит свой курс радикально. "Мы не увидим того, как Европу передадут в руки врагов. Следует относиться ко всему критично, но не стоит слишком преувеличивать все происходящее и видеть все в негативном свете. За последние годы ЕС продемонстрировал свою силу противостоять определенным событиям. Так будет продолжаться и в будущем", — прогнозирует Эммануилидис.

После того как удалось преодолеть долговой и миграционный кризисы в странах ЕС, задачей нового состава Европарламента будет решение таких проблем, как отношения с США, Россией и Китаем. "Будут возникать новые кризисы. Сегодня никто не знает, появятся ли они на почве старых проблем, или же Европа столкнется с новыми вызовами. Необходимо подготовиться к тому, чтобы их преодолеть", — говорит Янис Эммануилидис.