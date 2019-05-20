ВИДЕО: "Я не допущу в правительство тех, кто обзывает людей паразитами и тиблами". Кая Каллас заговорила по-русски

"Партия реформ под моим руководством отстаивает интересы всех жителей Эстонии без исключения. Я не допущу в правительство тех, кто обзывает людей паразитами и тиблами. Хотя Юри Ратас и центристы сделали именно это. Мы не ведем политику по национальному признаку, как это делает правительство Ратаса, ведь у экономики нет национальности. Согласитесь, лучшая экономика — это лучшая жизнь для каждого из нас. Если вы хотите лучшего для Эстонии, лучшего для Европы, в которой все чувствуют, себя одинаково безопасно, то выбирайте кандидата от Партии реформ", — говорит Каллас на видео.