17.05.2019, 17:50

ВИДЕО DELFI | Марина Кальюранд благодарна Таави Рыйвасу: я бы до пенсии болталась в МИДе

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Первый номер Социал-демократической партии на выборах в Европарламент Марина Кальюранд уверена в себе: "В Европарламент меня приведет то, что я лучшая".

Неужели Кальюранд вступила в СДП все-таки, главным образом, потому, что ей предложили там место первого номера на Евровыборах, в других партиях эта площадка уже была занята?

"Нет, это было не так, — парировала Кальюранд. — Я сама позвонила Евгению Осиновскому год назад в апреле, когда увидела, что поддержка соцдемов была очень слабая. К этому времени я обдумала, к какой партии хочу присоединиться".

И в этом телефонном разговоре с Осиновским сразу шла речь о месте первого номера? "Не сразу шла речь".

А во втором разговоре? "Да, об этом мы говорили. Осиновский спросил, каким образом я бы внесла вклад в партию, если мне сделают предложение баллотироваться в Европарламент, приму ли я его? Я сказала "да". А дальше, какой округ, какой номер, все это пришло намного позже", — заявила Кальюранд.

В то же время, совсем не соцдемы были теми, кто привлек Кальюранд в политику. Премьер-министр от Партии реформ Таави Рыйвас пригласил ее в министры иностранных дел. Оглядываясь назад, нынешний кандидат в евродепутаты без этого приглашения все еще была бы в Министерстве иностранных дел?

"С большой вероятностью да. Это была моя зона комфорта. Я была послом уже в шести странах, знаю, что я хороший дипломат, была вице-канцлером. С большой вероятностью я бы таким образом болталась до пенсионного возраста, — посчитала Кальюранд о своем прыжке. — Я очень благодарна, что такой поворот произошел и я вышла из своей зоны комфорта".

Марина Кальюранд подчеркивает в материалах кампании свои заслуги перед эстонским государством — например, участие в организации визита президента США Барака Обамы или же в освобождении Эстона Кохвера из России. Но главными организаторами визита Обамы были канцелярия тогдашнего главы государства Тоомаса Хендрика Ильвеса и посольство США в Таллинне. Переговоры об освобождении Эстона Кохвера вел тогдашний министр внутренних дел Ханно Певкур.

"Я нигде не говорила, что это исключительно мои заслуги, что я их организовала. Но повторю еще раз, мой вклад в организацию этих визитов и возвращение Эстона Кохвера домой такой же, как у многих других госчиновников", — возразила Кальюранд.

Европейские соцдемы стоят за равноправие женщин и мужчин, а Кальюранд отправила во многие почтовые ящики Эстонии открытку, где подчеркивает, что женская интуиция делает из нее лучшую в Европе — странные слова от соцдема, или как?

"В Европарламент меня приведет то, что я лучшая. Если вы прочитает это там, то там есть и другие характеристики, которые меня характеризуют. В течение своей жизни я выучила это, если я знаю, что я хороша, то я говорю, что я хороша, и предлагаю себя".

"Что касается женской интуиции, то да, я верю, что во всех международных организациях, в Евросоюзе тоже, должно быть больше женщин".

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