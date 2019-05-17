ВИДЕО DELFI | Марина Кальюранд благодарна Таави Рыйвасу: я бы до пенсии болталась в МИДе

Неужели Кальюранд вступила в СДП все-таки, главным образом, потому, что ей предложили там место первого номера на Евровыборах, в других партиях эта площадка уже была занята?

"Нет, это было не так, — парировала Кальюранд. — Я сама позвонила Евгению Осиновскому год назад в апреле, когда увидела, что поддержка соцдемов была очень слабая. К этому времени я обдумала, к какой партии хочу присоединиться".

И в этом телефонном разговоре с Осиновским сразу шла речь о месте первого номера? "Не сразу шла речь".

А во втором разговоре? "Да, об этом мы говорили. Осиновский спросил, каким образом я бы внесла вклад в партию, если мне сделают предложение баллотироваться в Европарламент, приму ли я его? Я сказала "да". А дальше, какой округ, какой номер, все это пришло намного позже", — заявила Кальюранд.

В то же время, совсем не соцдемы были теми, кто привлек Кальюранд в политику. Премьер-министр от Партии реформ Таави Рыйвас пригласил ее в министры иностранных дел. Оглядываясь назад, нынешний кандидат в евродепутаты без этого приглашения все еще была бы в Министерстве иностранных дел?

"С большой вероятностью да. Это была моя зона комфорта. Я была послом уже в шести странах, знаю, что я хороший дипломат, была вице-канцлером. С большой вероятностью я бы таким образом болталась до пенсионного возраста, — посчитала Кальюранд о своем прыжке. — Я очень благодарна, что такой поворот произошел и я вышла из своей зоны комфорта".