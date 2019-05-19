ВИДЕО DELFI | Лаури Хуссар: не хочу проснуться в Европе, которой руководят ультраправые и радикалы

”Я неоднократно говорил, что не хочу 27 мая проснуться в Европе, которой руководят ультраправые и радикалы. К сожалению, в последнее время мы все больше видим, как популистские силы хотят разорвать Европу, и я считаю, что надо противостоять этому”, — сказал Хуссар.

Он отметил, что, несмотря на то, что его партия довольно молодая, она показывает неплохие результаты.

Также зашла речь о электромобилях, и Хуссар отметил, что хорошо бы, если к 2030 году они составляли бы 50% от всех автомобилей на дорогах страны.