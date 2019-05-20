В Таллинне на евровыборах проголосовало почти 9 000 человек: пока явка больше, чем в прошлый раз

Вчера закончилось голосование, разрешенное исключительно в уездных центрах. С сегодняшнего дня по 22 мая голосовать можно в Таллинне на всех 85 избирательных участках, в том числе на 19 — вне места жительства избирателя.

Во время предыдущих выборов, в 2014 году, за то же время на избирательных участках проголосовали 6662 человека.

Активнее идет и электронное голосование. В нем по Эстонии уже приняли участие 70 238 человек, а пять лет назад за тот же период — 45 589.

До 22 мая участки открыты с 12 до 20 часов. Электронное голосование завершается 22 мая в 18 часов. До тех пор можно голосовать круглосуточно. В день выборов, 26 мая, голосовать можно будет только по месту жительства.

Голосовать могут граждане Эстонской Республики, достигшие ко дню выборов 18-летнего возраста и не признанные недееспособными в части избирательного права, не осужденные судом и не отбывающие наказание, связанное с лишением свободы. Голосовать могут также не имеющие гражданства ЭР граждане Евросоюза, достигшие 18-летнего возраста, данные об адресе места проживания которых занесены в Регистр населения и которые не позднее 26 апреля представили соответствующее заявление Министерству внутренних дел.