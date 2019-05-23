Сегодня в Европе начались выборы в Европарламент

Нидерланды стали первым государством Евросоюза, где в четверг, 23 мая, начались выборы в Европарламент.

Первый избирательный участок открылся в аэропорту Амстердама уже в 5.00 (6.00 по эстонскому времени).

В четверг пройдут выборы в Европарламент и в Великобритании, несмотря на то, что эта страна выходит из Евросоюза. В пятницу к голосованию приступят жители Ирландии и Чехии, а 25 мая - в Латвии, на Мальте и в Словакии.

В остальных странах Европейского Союза выборы пройдут в воскресенье, 26 мая. Всего в 28 странах Евросоюза насчитывается 426 миллионов граждан, имеющих право принять участие в этих выборах.

В Эстонии в день выборов - 26 мая - проголосовать можно только на избирательном участке по месту жительства (с 9:00 до 20:00).