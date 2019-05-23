Сегодня в Европе начались выборы в Европарламент
Первыми голосование на выборах в Европарламент начали жители Нидерландов и Великобритании. В большинстве стран ЕС выборы пройдут в воскресенье.
Первыми голосование на выборах в Европарламент начали жители Нидерландов и Великобритании. В большинстве стран ЕС выборы пройдут в воскресенье.
Нидерланды стали первым государством Евросоюза, где в четверг, 23 мая, начались выборы в Европарламент.
Первый избирательный участок открылся в аэропорту Амстердама уже в 5.00 (6.00 по эстонскому времени).
В четверг пройдут выборы в Европарламент и в Великобритании, несмотря на то, что эта страна выходит из Евросоюза. В пятницу к голосованию приступят жители Ирландии и Чехии, а 25 мая - в Латвии, на Мальте и в Словакии.
В остальных странах Европейского Союза выборы пройдут в воскресенье, 26 мая. Всего в 28 странах Евросоюза насчитывается 426 миллионов граждан, имеющих право принять участие в этих выборах.
В Эстонии в день выборов - 26 мая - проголосовать можно только на избирательном участке по месту жительства (с 9:00 до 20:00).
На избирательном участке при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (например, ID-карту, паспорт, водительские права). Карту избирателя при себе иметь не требуется.
На выборах в Европарламент право голоса имеют достигшие 18-летнеговозраста граждане Эстонии и граждане других стран ЕС, постоянным местом жительства которых является Эстония.
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