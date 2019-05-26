Полиция считает, что отец и сын Хельме нарушили запрет на предвыборную агитацию

Сегодня Март и Мартин Хельме, возглавляющие список партии EKRE на выборах в Европарламент в радиоэфире программы "Räägime asjast" призывали людей голосовать за свою партию. Как известно, в день выборов агитация на телевидении и по радио запрещена.
Оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Рааво Ярва сказал, что полиция прослушала радиопередачу "Räägime asjast" и, по ее оценке, речь идет об активной агитации.
«Мы связались с редакцией Tre Raadio и попросили удалить из программы куски, где имелась предвыборная агитация», - сказал Ярва.
«Мы собрали предварительную информацию и оцениваем имеющиеся доказательства. На принятие решения о возбуждении административного производства у полиции есть 15 дней», - сказал он.