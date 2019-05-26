Полиция считает, что отец и сын Хельме нарушили запрет на предвыборную агитацию

Оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Рааво Ярва сказал, что полиция прослушала радиопередачу "Räägime asjast" и, по ее оценке, речь идет об активной агитации.

«Мы связались с редакцией Tre Raadio и попросили удалить из программы куски, где имелась предвыборная агитация», - сказал Ярва.

«Мы собрали предварительную информацию и оцениваем имеющиеся доказательства. На принятие решения о возбуждении административного производства у полиции есть 15 дней», - сказал он.

Tre Raadio принадлежит члену EKRE Сийму Похлаку.