26.03.2019, 16:46

Подтверждено: Эвелин Ильвес идет в Европарламент по списку ”Зеленых”

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rus.delfi.ee
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Evelin Ilves, Siim Rikker, Evelini köök Roog
Evelin IlvesFoto: Tiit Blaat

”Зеленые Эстонии” подтвердили, что Эвелин Ильвес баллотируется в Европарламент по их списку.

Основной причиной для выдвижения кандидатуры для Ильвес стало желание отстаивать природоохранное мировоззрение ”рядом с экстремистами”.

”Зеленые выступают против гневных высказываний и предпочитают разум и голос сердца, — сказала Ильвес. — У народа Эстонии есть возможность сделать историю и впервые в нашей политической истории послать в Европарламент зеленого кандидата. Рядом с экстремистами зеленые в Европе — самая быстрорастущая сила. На европейском уровне голос зеленых не пропадет, а станет скорее стрелкой весов в противостоянии двух крупнейших сил — народной партии и социалистов”.

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