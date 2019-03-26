Подтверждено: Эвелин Ильвес идет в Европарламент по списку ”Зеленых”

Основной причиной для выдвижения кандидатуры для Ильвес стало желание отстаивать природоохранное мировоззрение ”рядом с экстремистами”.

”Зеленые выступают против гневных высказываний и предпочитают разум и голос сердца, — сказала Ильвес. — У народа Эстонии есть возможность сделать историю и впервые в нашей политической истории послать в Европарламент зеленого кандидата. Рядом с экстремистами зеленые в Европе — самая быстрорастущая сила. На европейском уровне голос зеленых не пропадет, а станет скорее стрелкой весов в противостоянии двух крупнейших сил — народной партии и социалистов”.