ОНЛАЙН-БЛОГ | Выборы в Европарламент выиграла Партия реформ

Согласно сообщению республиканской избирательной комиссии, получены следующие результаты.

Больше всего голосов собрала Партия реформ (26,2% - 2 мандата). Далее идут социал-демократы (23,3% - 2 мандата), Центристская партия (14,4% - мандат), EKRE (12,7% - 1 мандат) и «Отечество» (10,3% - 1 мандат).

Выбранными в Европарламент стали: Марина Кальюранд (65 559, СДПЭ), Андрус Ансип (41 006, Партия реформ), Урмас Паэт (30 010, Партия реформ), Яна Тоом (27 003, Центристская партия), Яак Мадисон (22 823, EKRE), Рихо Террас (21 474 "Отечество"), Свен Миксер (2886, СДПЭ).

В Избирательной комиссии Delfi сообщили, что Рихо Террас («Отечество») пока является седьмым (запасным) избранным депутатом. Он сможет получить свой мандат в случае, если Великобритания покинет ЕС.

Голосовать на выборах в Европарламент могут граждане Эстонской Республики, достигшие ко дню выборов 18-летнего возраста и не признанные недееспособными в части избирательного права, не осужденные судом и не отбывающие наказание, связанное с лишением свободы.

Голосовать могут также не имеющие гражданства ЭР граждане Евросоюза, достигшие 18-летнего возраста, данные об адресе места проживания которых занесены в Регистр населения и которые не позднее 26 апреля представили соответствующее заявление Министерству внутренних дел.

Выборы в Европарламент

Марина Кальюранд призналась: она не верила в то, что социал-демократы получит настолько много голосов. «Я очень довольна, что те взгляды, которые я и социал-демократы разделяют, также разделяют и наши люди».«Поддержка жителей Эстонии Европейскому союзу – выше среднего, 70 процентов и больше», - отметила Кальюранд. Она намерена сотрудничать с другими эстонскими депутатами Европарламента настолько плотно, насколько это возможно. «Но я вообще не знаю, какой будет моя совместная работа с Яаком Мадисоном», - добавила избранный депутат, получившая 65 559 голосов.

Раймонд Кальюлайд не согласен с тем, что его работа в политике носит подрывной характер. «Это делает одна эстонская партия, которая подрывает в Эстонии чувство сплоченности. Надеюсь, что и этот (мой - ред.) результат – для Центристской партии…».«Последний месяц был чрезвычайно интересным, мы говорили о выборах и предвыборной кампании. Узнали кое-что нового об эстонских партиях и политике», - добавил Кальюлайд, который поздравил затем Яну Тоом с хорошим результатом.На фото – в предвыборном штабе центристов.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=246023

Премьер-министр Юри Ратас: «Поздравил Яну Тоом с сильным результатом. Отсюда будет очень хорошо двигаться вперед. Звучало такое мнение, что Центристская партия останется без единого места, но этого не произошло».

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/riho-terras-smozhet-popast-v-evroparlament-tolko-posle-brexit?id=86328797

Евроскептики и националисты из двух фракций могут рассчитывать в новом составе Европарламента в совокупности на 113 кресел, что больше, чем в предыдущем составе, свидетельствует опубликованная ЕП уточненная оценка распределения кресел, передает РИА Новости.Ранее фракции "Европейских наций и свобод" и группа "Европа свободы и прямой демократии" насчитывали, соответственно, 37 и 41 депутата (всего 78).По оценке ЕП, "альянс (итальянского вице-премьера Маттео) Сальвини", объединяющий евроскептиков из Франции, Австрии, Бельгии, Италии и других стран, может получить 57 кресел (в прошлом парламенте было 37), а сторонники Brexit из "Европы свободы и прямой демократии" могут рассчитывать еще на 56 мандатов (был 41).Пока остается вопросом, будут ли эти силы формировать единую группу, учитывая, что в составе второй фракции будут депутаты из итальянского движения "Пять звезд" и сторонники Brexit.По уточненным данным, еще 60 мандатов получат депутаты фракции "Европейских консерваторов и реформистов" (ранее было 76).Также, согласно обновленному прогнозу, ведущая в ЕС "Европейская народная партия" получит 178 мандатов, социал-демократы – 147, а "зеленые" - 70.Явка на этих выборах в ЕП стала рекордной за последние годы и превысила 50%.

Победителем выборов в Европарламент в Латвии стала партия "Новое Единство", пользующаяся поддержкой русскоязычного населения партия "Согласие" заняла второе место, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК Латвии.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии опубликовала официальные результаты выборов в Европейский парламент: "Новое Единство" - 26,24%, "Согласие"/"Честь служить Риге" - 17,45%, Национальное объединение "Все - Латвии" - 16,40%, "Для развития/За!" - 12,42%, "Русский союз Латвии" - 6,24%, Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) - 5,34%.

Лидер СДПЭ Индрек Саар признался: «Можно было рассчитывать на то, что социал-демократы получат одно место, но не два. Он также добавил, что результаты выборов подтверждают желание избирателей видеть демократическую и дружественную Европу.

Избранных седьмым (запасным) депутатом Европарламента от Эстонии Рихо Террас («Отечество») сказал, что не поддерживает Brexit, хотя именно от выхода Великобритании из ЕС зависит то, станет ли он депутатом Европарламента. «За пределами Таллинна у людей заботы, что не везде дороги с твердым покрытием, продукцию тяжело продавать, электричество не всегда устойчиво, не всегда и телефонная связь есть. Проблемы обычных людей, но довольно важные для них».

Андрус Ансип заметил, что избирательной кампании на улицах не вел, конфет и авторучек не раздавал, но поддержку многих всё-таки получил. «Но не воспринимайте это как послание: мол, не нужно вкалывать, можно и без этого обойтись. Я бы вкалывал, если было бы время, но я не мог бросить ту работу, которую до сей поры делал, и на которую меня направил народ. И после выборов поеду туда как представитель Эстонии вести речь об успехе эстонских инфотехнологий».

Премьер-министр Юри Ратас: «Если мы посмотрим на последние рейтинги, то поддержка (избирателями – ред.) социал-демократа Марины Кальюранд не равняется партийной поддержке.

Политики из «Отечества» не скрывают эмоций в связи с получением партией депутатского мандата в Европарламенте https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=246029

У членов Партии реформ есть причина для радости – партия показала на выборах Европарламента лучший результат https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=246027

Марина Кальюранд с соратниками по социал-демократической партии в хорошем настроении после обнародования результатов https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=246025

background:white">Один из лидеров центристов Яна Тоом согласна, чтозавершившиеся в воскресенье выборы были протестными. «Можем спекулировать по поводу результатов, но я не буду. Суп еще слишком горяч».minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:#222222;background:white">

background:white">Независимый (одиночный) кандидат Раймонд Кальюлайд в Европарламент не прошел, собрав 20 643 голоса (ипи 6,2% всех голосов).

background:white">Реформист Таави Рыйвас: «Результаты выборов Европарламента стали вотумом недоверия нынешнему правительству». font-family:"Calibri","sans-serif";mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font: minor-latin;color:#222222;background:white">

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что со смирением принимает предварительные результаты выборов в Европарламент, согласно которым крайне правая партия "Национальное объединение" во Франции выходит на первое место, и с решимостью продолжит объединение прогрессивных сил страны.Вместе с тем глава французского правительства подчеркнул, что власти должны слышать послание французов, поставивших крайне правых на первое место."Со своей стороны я принимаю эти результаты со смирением: когда мы завершаем выборы вторыми, мы не можем сказать, что выиграли. Со смирением, но также с решимостью продолжать объединение прогрессивных сил нашей страны, решимостью готовить будущее нашей страны", - сказал премьер-министр. Он добавил, что продолжит работать над реализацией проекта президента (Франции Эммануэля Макрона) и большинства.Филипп отметил, что "французы поставили крайне правых на первое место", что происходит не в первый раз. "Все политические руководители должны услышать послание французов. Недостаточно просто говорить о гневе, отказе, кризисе. Крайне правые укрепляют свои позиции. Многие из наших соотечественников считают, что пришло время альтернативных решений, экстремальных решений. Это сильный сигнал, и мы восприняли его на пять из пяти", - заявил Филипп.

Результаты выборов будут обнародованы через считанные минуты, ожидаются данные с некоторых участков.

Андрус Ансип следит за результатами выборов вместе с Каей Каллас.

Согласно предварительным результатам, во Франции избиратели отдали первое место крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, тогда как президентская "Вперед, Республика!" из-за небольшого отставания оказалась на втором месте.После этого Ле Пен призвала к роспуску Национального собрания (нижняя палата парламента). "Доверие, которое нам оказали французы, назвав нас первой партией (во Франции. — Прим. ред.) и <…> движением будущей смены, — это огромная честь", — сказала Ле Пен вскоре после объявления предварительных результатов. Ее речь транслировал телеканал BFMTV. Она отметила, что, учитывая результаты, "президент республики должен сделать выводы". По ее словам, прошедшее голосование стало референдумом для Эммануэля Макрона.

Индрек Таранд на вечеринке соцдемов пустился в пляс.

Греческое общественное телевидение ERT сообщило о победе оппозиционной консервативной партии "Новая демократия" над правящей партией СИРИЗА. Официальный представитель правительства заявил, что такие итоги не являются стратегическим поражением СИРИЗА.Лидер "Новой демократии" Кириакос Мицотакис заявил, что премьер Алексис Ципрас должен уйти в отставку после крупного поражения на выборах.

Европарламент опубликовал первый прогноз распределения мандатов на основе выборов в 11 странах и предвыборных оценках в остальных 17 государствах.Так, Европейская народная партия, которая намерена получить право назначить нового главу Еврокомиссии, может получить 173 мандата, их союзники социал-демократы — 147. По прогнозам, обе партии сокращают число мандатов и не смогут сформировать большинство.При этом на статус третьей по величине фракции могут рассчитывать европейские либералы и сторонники президента Франции Эммануэля Макрона. Они могут получить 102 мандата.На четвертом месте по численности могут оказаться европейские зеленые, они могут получить 71 кресло в парламенте вместо 52 в минувшем сезоне.

Яак Мадисон следит за результатами выборов в кальянной. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213952796953623&set=a.10201429641562565&type=3#w=500

В так называемом «теледоме» на свой вечер, посвященный выборам в Европарламент, собрались члены партий EKRE, Eesti200, ERE, Партии зеленых и центристы. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=246019

Социал-демократическая партия набирает 25,1% голосов избирателей и лидирует на выборах в Европарламент в Швеции, свидетельствуют данные опроса избирателей, проведенных телеканалом SVT.Второе место с 17,6% занимает оппозиционная либерально-консервативная партия Умеренной коалиции (Модератерна), на третьем месте с 16,9% социал-консервативная, антииммигрантская партия "Демократы Швеции". "Демократы Швеции" значительно улучшили результат по сравнению с прошлыми выборами в Европарламент (2014, тогда они набрали 9,7%).Несмотря на повышенное внимание к проблемам экологии в ходе предвыборной кампании, Партия зеленых набрала на 5,9% голосов меньше, чем на прошлых выборах. При этом она все равно обеспечила себе мандаты в Европарламенте. Кроме этого, барьер в 4% преодолели Левая партия, Партия центра, Либеральная партия и христианские демократы.Швеция имеет 20 мандатов в Европарламенте, напоминает РИА Новости.

Вечеринка Партии реформ в самом разгаре! Пьют-кушают, наслаждаются живой музыкой. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=246017

Репортер Delfi сообщает из предвыборного штаба «Отечества»: в помещении царит радостное настроение. Лидер партии Хелир-Валдор Сеэдер следит за экраном. Март Луйк шутит, что сейчас в ожидании результатов образовалась пауза, и в фокусе скорее финал чемпионата мира по хоккею.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=246015

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/igor-gryazin-elektronnye-vybory-nado-otmenit?id=86327761

Смотрите фото с вечеринки соцдемов:https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=246009

Соцдемы собираются в своем предвыборном штабе в ресторане Platz.

font-family:"Arial","sans-serif";color:black">В Польше опубликованы данные exitpoll социологической лаборатории Ipsos: "Право и справедливость" - 42,4% голосов; "Европейская коалиция" — 39,1%; либеральная партия "Весна" — 6,6%; объединение евроскептиков и националистов "Конфедерация" - 6,1%.

https://rus.delfi.ee/euro2019/news/politolog-o-nizkoj-yavke-v-ida-virumaa-suschestvuet-problema-v-informirovanii-naseleniya-o-roli-es?id=86327747

Предварительная явка на выборах в Европарламент по всем 27 странам ЕС составляет 51%, это самый высокий показатель за последние годы, сообщил в воскресенье журналистам представитель ЕП."Оценка явки по 27 странам составила 51%, что больше, чем на предыдущих выборах и за последние годы", - сообщил он.Средняя по ЕС явка на выборах 2014 года составила 42,61%, пишет РИА Новости.

Если вернуться к показателям явки в Эстонии, то здесь особо выделяется Ида-Вирумаа, где активность избирателей была только 24,3 процента, что на 6 процентов меньше, чем пять лет назад. В других уездах процент явки был выше, чем на предыдущих выборах в Европарламент (2014).

Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европарламент во Франции, набирая 24,2% голосов, на втором месте президентская "Вперед, республика" с 22,4%, свидетельствуют данные exit poll Elabe, передает РИА Новости

У наших соседей финнов первая шестерка выглядит так:Коалиционная партия – 20,9 (-1,7)СДП – 16,7 (+4,4)Зеленые – 14,4 (+5,1)Центр – 13,7 (-6,0)Истинные финны – 13,1 (+0,2)Союз левых – 7,4 (-1,9).Финляндия выбирает 13 депутатов в законодательный орган Европейского союза. Явка на евровыборах составила 42,7 процента, что на 1,6 процентных пункта больше, чем пять лет назад.

В Эстонии на участки для голосования пришли 37,3 процента граждан страны, обладающих правом голоса. Самая низкая активность была в Ида-Вирумаа (24,3%), а самая высокая – в Таллинне (42,2%).

Из различных европейских стран поступают данные экзит-полов (опросы избирателей на выходе с участков). В Германии больше всего голосов набирает блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). По данным социологической службы Infratest Dimap, правящий блок получает 28% голосов. Второе место, согласно прогнозам социологов, получит, обогнав социал-демократов и демонстрируя лучший для себя результат, "Союз-90"/"зеленые". По информации социологов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 15,5% голосов может занять третье место.Правопопулистская "Альтернатива для Германии" получает, по данным экзит-полов, 10,5%, а Свободная демократическая партия (СвДП) и Левая партия - по 5,5% голосов, сообщает DW.Явка на середину дня в Германии составила 29,4%, что почти на 4% больше, чем на предыдущих выборах в парламент ЕС.В Австрии на выборах в Европарламент лидирует партия канцлера Себастьяна Курца. Австрийская народная партия (АНП) получает 34,5% голосов, сообщают австрийские телеканалы со ссылкой на данные социологических служб SORA и ARGE Wahlen.Второе место экзит-полы отдают Социал-демократической партии Австрии, которая набирает 23,5% голосов. По информации телеканалов, правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС) с 17,5% голосов может занять третье место.

Голосование в Эстонии закончилось. Первые результаты будут поступать после полуночи.

103 636 жителей столицы, т.е. 38,8% имеющих право голоса таллиннцев по состоянию на 16 часов приняли участие в выборах Европейского парламента. Во время предыдущих выборов в Европарламент, в 2014 году, к 16 часам проголосовали 37,6% столичных избирателей.

Как вы думаете? https://rus.delfi.ee/euro2019/news/interaktivnye-grafiki-kto-iz-estonskih-deputatov-evroparlamenta-samyj-vliyatelnyj-i-samyj-prilezhnyj?id=86323937

А вы уже проголосовали? Если нет, но собираетесь, то поторопитесь! https://rus.delfi.ee/euro2019/news/na-vyborah-v-ep-aktivnee-vsego-golosuyut-tallinncy-v-ida-virumaa-samaya-nizkaya-yavka?id=86325863

https://rus.delfi.ee/daily/abroad/vybory-evrodeputatov-chto-partii-govoryat-ob-otnosheniyah-s-rf-i-ukrainoj?id=86325271

Смотрите наш репортаж! https://rus.delfi.ee/euro2019/news/video-delfi-centristskaya-partiya-nadezhnaya-reportazh-s-izbiratelnyh-uchastkov-pyhya-tallinna?id=86324589

К полудню проголосовали более трети таллиннцев. По состоянию на 12 часов сегодняшнего дня участие в голосовании по выборам Европарламента приняли участие 89 827 таллиннцев, то есть 33,6% жителей столицы, имеющих право голоса.

https://twitter.com/eucopresident/status/1132584117579780098?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1132584117579780098&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.delfi.ee%2Fnews%2Feurovalimised2019%2Fuudised%2Fotseblogi-tana-valitakse-euroopa-parlamenti-milline-on-eesti-nagu-euroopa-liidus-jargmised-viis-aastat%3Fid%3D86322903

Сегодня проходят выборы в Европарламент в большинстве стран Европы.

https://rus.delfi.ee/euro2019/news/grafiki-k-poludnyu-sdelali-svoj-vybor-29-izbiratelej-eto-mnogo-ili-malo?id=86324365

К полудню проголосовали 29,1% избирателей. Самая высокая явка - в городе Тарту (33,7%), а сама маленькая - в Ида-Вирумаа (17,1%).

https://rus.delfi.ee/euro2019/news/helme-narushili-zapret-na-agitaciyu-v-den-vyborov-oni-prizyvali-golosovat-za-ekre-v-svoej-radioperedache?id=86324275

У каждой страны свое число депутатов в Европарламенте. У Эстонии сейчас их всего 6. Карта показывает, как разделяются места в парламенте между странами Европы.

Статистика о выборах в Эстонии. Как видно по графику, явка на выборах в Европаламент значительно уступает выборам в местные самоуправления и в Рийгикогу.

https://rus.delfi.ee/euro2019/news/video-toomas-hendrik-ilves-v-evroparlament-ne-ballotiruetsya-no-prinimaet-aktivnoe-uchastie-v-predvybornoj-kampanii?id=86323839

Еще раз о выборах! https://rus.delfi.ee/euro2019/news/nachalis-istoricheskie-vybory-v-evroparlament-vse-boyatsya-chto-pobedyat-nacionalisty-kak-ustroen-parlament-evropy-i-chto-on-reshaet?id=86323653

https://twitter.com/EP_Eesti/status/1132540926528819201?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1132540926528819201&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.delfi.ee%2Fnews%2Feurovalimised2019%2Fuudised%2Fotseblogi-tana-valitakse-euroopa-parlamenti-milline-on-eesti-nagu-euroopa-liidus-jargmised-viis-aastat%3Fid%3D86322903

По Эстонии в целом во время предварительного, в том числе электронного голосования свое мнение выразили 223 870 человек, что составляет 25,4% всех избирателей. Электронно проголосовали 155 521, что в полтора раза больше, чем пять лет назад.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/video-evelin-ilves-o-bankrotstve-hutora-erma-mne-ochen-zhal-no-eto-bylo-ne-moe-reshenie?id=86189359

https://rus.delfi.ee/euro2019/news/blic-marina-kalyurand-o-minusah-ssha-i-es-gej-paradah-otstavanii-ot-razvityh-stran?id=86069269

https://rus.delfi.ee/euro2019/news/blic-rajmond-kalyulajd-o-sponsorah-nacizme-i-priglasheniyah-vstupit-v-partiyu-politik-sravnil-sebya-s-lennartom-meri?id=86129871

https://rus.delfi.ee/euro2019/news/blic-urmas-paet-o-russkoj-shkole-devyatom-maya-katalonii-i-zarplate-v-evroparlamente?id=86199081

https://rus.delfi.ee/euro2019/news/blic-yana-toom-o-nacistah-kryme-i-es-obeschaet-ujti-iz-politiki-esli-ne-projdet-v-evroparlament?id=86239853

Предлагаем также снова прочитать блиц-опросы Rus Delfi с кандидатами в Европарламент.

https://rus.delfi.ee/euro2019/news/video-chtoby-ne-poluchilos-kak-v-rolike-obedinenie-obschaya-estoniya-prizyvaet-k-uchastiyu-v-vyborah-v-evroparlament?id=86223215

https://rus.delfi.ee/euro2019/news/evrovybory-2019-chto-nuzhno-znat-o-frakciyah-evroparlamenta-komu-dostanetsya-golos-finskogo-izbiratelya-pomimo-partii-iz-finlyandii?id=86249071

https://rus.delfi.ee/euro2019/news/grafik-nakanune-vyborov-v-evroparlament-naibolee-populyarny-social-demokraty-vtorymi-idut-reformisty?id=86310795

https://rus.delfi.ee/euro2019/news/chto-nuzhno-znat-o-vyborah-v-evroparlament?id=86139115

Парламент принимает акты, защищающие интересы всех граждан ЕС, от имени этих граждан утверждает бюджет ЕС, представляет нас за рубежом, рассматривает наши петиции и действует на их основе, защищает установленные договором о Европейском Союзе ценности.

Депутаты Европарламента избираются каждые пять лет, и это единственное прямо избираемое межгосударственное представительство. Европейский парламент избирает президента Европейской Комиссии и назначает комиссаров (коллегию), несущих ответственность перед парламентом.

font-family:"Arial","sans-serif";color:black">В Польше опубликованы данные exitpoll социологической лаборатории Ipsos: font-family:"Arial","sans-serif";color:black">"Право и справедливость" - 42,4% голосов;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">"Европейская коалиция" — 39,1%; либеральная партия "Весна" — 6,6%;объединение евроскептиков иfont-family:"Arial","sans-serif";color:black">националистов "Конфедерация" - 6,1%.