ОНЛАЙН-БЛОГ: Выборы в Европарламент 2019. За кого отдадут свои голоса эстоноземельцы?

По состоянию здоровья или иным уважительным причинам урна для голосования может быть доставлены на дом. Для этого надо по телефону представить ходатайство с 9 до 14 часов участковой избирательной комиссии по месту жительства. В ходатайстве должны быть указаны имя и фамилия избирателя, его личный код, адрес, номер телефона и причина голосования на дому.

Найти свой избирательный участок согласно месту жительства можно здесь.

Голосовать на выборах в Европарламент могут граждане Эстонской Республики, достигшие ко дню выборов 18-летнего возраста и не признанные недееспособными в части избирательного права, не осужденные судом и не отбывающие наказание, связанное с лишением свободы.

Голосовать могут также не имеющие гражданства ЭР граждане Евросоюза, достигшие 18-летнего возраста, данные об адресе места проживания которых занесены в Регистр населения и которые не позднее 26 апреля представили соответствующее заявление Министерству внутренних дел.