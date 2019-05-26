ОНЛАЙН-БЛОГ: Выборы в Европарламент 2019. За кого отдадут свои голоса эстоноземельцы?

По состоянию здоровья или иным уважительным причинам урна для голосования может быть доставлены на дом. Для этого надо по телефону представить ходатайство с 9 до 14 часов участковой избирательной комиссии по месту жительства. В ходатайстве должны быть указаны имя и фамилия избирателя, его личный код, адрес, номер телефона и причина голосования на дому.
Найти свой избирательный участок согласно месту жительства можно здесь.
Голосовать на выборах в Европарламент могут граждане Эстонской Республики, достигшие ко дню выборов 18-летнего возраста и не признанные недееспособными в части избирательного права, не осужденные судом и не отбывающие наказание, связанное с лишением свободы.
Голосовать могут также не имеющие гражданства ЭР граждане Евросоюза, достигшие 18-летнего возраста, данные об адресе места проживания которых занесены в Регистр населения и которые не позднее 26 апреля представили соответствующее заявление Министерству внутренних дел.
Выборы в Европарламент
По Эстонии в целом во время предварительного, в том числе электронного голосования свое мнение выразили 223 870 человек, что составляет 25,4% всех избирателей. Электронно проголосовали 155 521, что в полтора раза больше, чем пять лет назад.
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Предлагаем также снова прочитать блиц-опросы Rus Delfi с кандидатами в Европарламент.
https://rus.delfi.ee/euro2019/news/video-chtoby-ne-poluchilos-kak-v-rolike-obedinenie-obschaya-estoniya-prizyvaet-k-uchastiyu-v-vyborah-v-evroparlament?id=86223215
https://rus.delfi.ee/euro2019/news/evrovybory-2019-chto-nuzhno-znat-o-frakciyah-evroparlamenta-komu-dostanetsya-golos-finskogo-izbiratelya-pomimo-partii-iz-finlyandii?id=86249071
https://rus.delfi.ee/euro2019/news/grafik-nakanune-vyborov-v-evroparlament-naibolee-populyarny-social-demokraty-vtorymi-idut-reformisty?id=86310795
https://rus.delfi.ee/euro2019/news/chto-nuzhno-znat-o-vyborah-v-evroparlament?id=86139115
Парламент принимает акты, защищающие интересы всех граждан ЕС, от имени этих граждан утверждает бюджет ЕС, представляет нас за рубежом, рассматривает наши петиции и действует на их основе, защищает установленные договором о Европейском Союзе ценности.
Депутаты Европарламента избираются каждые пять лет, и это единственное прямо избираемое межгосударственное представительство. Европейский парламент избирает президента Европейской Комиссии и назначает комиссаров (коллегию), несущих ответственность перед парламентом.