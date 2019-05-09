09.05.2019, 14:50

Обещанный Эстонии седьмой европарламентарий может временно остаться дома


rus.delfi.ee
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Обещанный Эстонии седьмой европарламентарий может временно остаться дома
Kuni jõustub Brexit, on Eestil Euroopa Parlamendis kuus kohta nagu siiani. Suurbritannia lahkumisel läheb europarlamendi koosseis väiksemaks, kuid osa kohti jagatakse ringi ja Eestile kui väikese esindusega riigile on lubatud sel puhul juurde üks koht.Rahva Raamat / Ede Peebo / montaaž

Отсрочка с выходом Великобритании из ЕС создает ситуацию, когда пока нельзя сказать, сколько представителей от Эстонии будет в Европарламенте: шесть или семь, пишет Maaleht.

Великобритания, как все остальные страны, примет участие в выборах в Европарламент. Это значит, что до вступления в силу брекзита, количество европарламентариев останется прежним, то есть у Эстонии будет шесть мест, как и раньше.

Когда же Великобритания выйдет из союза, то часть мест будет распределена и Эстонии как стране с небольшим количеством депутатов обещано одно дополнительное место.

”Возможно, что человек с самым слабым, седьмым, мандатом, временно останется дома и присоединится позже”, — прокомментировал ситуацию глава избирательной службы Прийт Винкель.

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