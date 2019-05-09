Обещанный Эстонии седьмой европарламентарий может временно остаться дома

Великобритания, как все остальные страны, примет участие в выборах в Европарламент. Это значит, что до вступления в силу брекзита, количество европарламентариев останется прежним, то есть у Эстонии будет шесть мест, как и раньше.

Когда же Великобритания выйдет из союза, то часть мест будет распределена и Эстонии как стране с небольшим количеством депутатов обещано одно дополнительное место.

”Возможно, что человек с самым слабым, седьмым, мандатом, временно останется дома и присоединится позже”, — прокомментировал ситуацию глава избирательной службы Прийт Винкель.