Обещанный Эстонии седьмой европарламентарий может временно остаться дома
Отсрочка с выходом Великобритании из ЕС создает ситуацию, когда пока нельзя сказать, сколько представителей от Эстонии будет в Европарламенте: шесть или семь, пишет Maaleht.
Отсрочка с выходом Великобритании из ЕС создает ситуацию, когда пока нельзя сказать, сколько представителей от Эстонии будет в Европарламенте: шесть или семь, пишет Maaleht.
Великобритания, как все остальные страны, примет участие в выборах в Европарламент. Это значит, что до вступления в силу брекзита, количество европарламентариев останется прежним, то есть у Эстонии будет шесть мест, как и раньше.
Когда же Великобритания выйдет из союза, то часть мест будет распределена и Эстонии как стране с небольшим количеством депутатов обещано одно дополнительное место.
”Возможно, что человек с самым слабым, седьмым, мандатом, временно останется дома и присоединится позже”, — прокомментировал ситуацию глава избирательной службы Прийт Винкель.
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