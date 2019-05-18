На избирательных участках побывали уже 6 855 таллинцев

* № 7 — торговый центр "Рокка аль Маре", Палдиское шоссе, 102 (рядом с эскалатором в атриуме второго этажа)

* № 14 — центр "Солярис", бульвар Эстония, 9, (в атриуме нулевого этажа торгового центра)

* № 20 — центр "Кристийне", ул. Эндла, 45( в атриуме второго этажа со стороны автостоянки)

* № 37 — "Ласнмяэ центрум", ул. Мустакиви, 13 (у входа, близ входа в магазин "Рими")

* № 42 — Линнамяэская "Максима ХХХ", ул. Линнамяэ, 57 ( у входа в торговый центр близ информационного прилавка)

* № 50 — центр "Магистрали", бульвар Сыпрузе, 201 (на втором этаже)

* № 57 — центр "Ярве", Пярнуское шоссе, 238 (на первом этаже, перед магазином "Кодуэкстра")

* № 77 — центр "Строоми", улица Туулемаа, 20 (в атриуме второго этаж

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* 20-22 мая голосовать можно будет на всех 85 избирательных участках Таллинна по месту жительства, а на 19 — и вне места жительства. В день выборов, 26 мая, можно будет голосовать только на участке по месту жительства. Электронное голосование продлится до 18 часов 22 мая. Голосовать можно круглосуточно.

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Голосовать могут граждане Эстонской Республики, достигшие ко дню выборов 18-летнего возраста и не признанные недееспособными в части избирательного права, не осужденные судом и не отбывающие наказание, связанное с лишением свободы. Голосовать могут также не имеющие гражданства ЭР граждане Евросоюза, достигшие 18-летнего возраста, данные об адресе места проживания которых занесены в Регистр населения и которые не позднее 26 апреля представили соответствующее заявление Министерству внутренних дел.

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