КУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙ: В Элва пожилой мужчина пришел на избирательный участок с советским паспортом

Когда он услышал, что по такому паспорту проголосовать нельзя, то был удивлен.

Председатель участка Кристи Калмус говорит, что мужчина отреагировал спокойно и был очень вежлив. ”Мы посоветовали ему вернуться с эстонским паспортом”, — говорит она.

Есть ли у пожилого господина эстонский паспорт неизвестно, поскольку в участок он так и не вернулся.