29.05.2019, 18:03

КУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙ: В Элва пожилой мужчина пришел на избирательный участок с советским паспортом

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rus.delfi.ee
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КУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙ: В Элва пожилой мужчина пришел на избирательный участок с советским паспортом
Ekspress Meedia/AP

В минувшее воскресенье на выборах в Европарламент произошел курьезный случай: в Элва пожилой мужчина пришел на избирательный участок с советским паспортом.

Когда он услышал, что по такому паспорту проголосовать нельзя, то был удивлен.

Председатель участка Кристи Калмус говорит, что мужчина отреагировал спокойно и был очень вежлив. ”Мы посоветовали ему вернуться с эстонским паспортом”, — говорит она.

Есть ли у пожилого господина эстонский паспорт неизвестно, поскольку в участок он так и не вернулся.

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