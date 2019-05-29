29.05.2019, 18:03
КУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙ: В Элва пожилой мужчина пришел на избирательный участок с советским паспортом
В минувшее воскресенье на выборах в Европарламент произошел курьезный случай: в Элва пожилой мужчина пришел на избирательный участок с советским паспортом.
Когда он услышал, что по такому паспорту проголосовать нельзя, то был удивлен.
Председатель участка Кристи Калмус говорит, что мужчина отреагировал спокойно и был очень вежлив. ”Мы посоветовали ему вернуться с эстонским паспортом”, — говорит она.
Есть ли у пожилого господина эстонский паспорт неизвестно, поскольку в участок он так и не вернулся.