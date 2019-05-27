Кая Каллас: результаты евровыборов показали протестный настрой народа в отношении правительства

Представляющая центристов Яна Тоом согласилась с Каллас в том, что снижение популярности ее партии и в том, что на выборах Европарламента Центристская партия получила вместо двух мест одно, отчасти сыграла свою роль коалиция с EKRE.

”Коалиция с EKRE — что есть, то есть. Но также и то, что в эти недели правительство не смогло задать рабочего темпа, все время идет сведение счётов и замена министров, всё это не создало, безусловно, благоприятного фона”, — пояснила Тоом причины слабого результата центристов на воскресных выборах в Европарламент.

Тоом в противовес Каллас отметила, что рост поддержки EKRE — знак другим партиям о непроделанной работе. ”Нам может нравится или не нравится Хельме или кто-то еще, но я вижу Мадисона в этой группе эстонцев как зеркало, в которое нам стоит утром каждого божьего дня смотреть, чтобы увидеть — что мы делаем неправильно”, — сказала Тоом. ”Я, Кая Каллас и другие — если мы не дошли до этих людей, то должны исправить эту ошибку”.