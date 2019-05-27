Кая Каллас: результаты евровыборов показали протестный настрой народа в отношении правительства(16)
По словам лидера реформистов Каи Каллас, сказанным в программе Raadio 2 "О ситуации в стране" (Olukorrast riigis), в эстонской внутренней политике существует серьезный ценностный конфликт, который объясняет, почему одни поддерживают вызвавшее фурор новое правительство, а другие — нет. Она назвала доминирующее в риторике партии EKRE презрение к определенным общественным группам и разжигание в их отношении озлобленности причиной, прочему Партия реформ и Социал-демократическая партия показали на выборах лучшие результаты.