27.05.2019, 16:36

Кайа Каллас: результаты евровыборов показали протестный настрой народа в отношении правительства


rus.delfi.ee
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Kaja Kallas
Kaja KallasFoto: Tiit Blaat

По словам лидера реформистов Кайи Каллас, сказанным в программе Raadio 2 "О ситуации в стране" (Olukorrast riigis), в эстонской внутренней политике существует серьезный ценностный конфликт, который объясняет, почему одни поддерживают вызвавшее фурор новое правительство, а другие — нет. Она назвала доминирующее в риторике партии EKRE презрение к определенным общественным группам и разжигание в их отношении озлобленности причиной, прочему Партия Реформ и Социал-демократическая партия показали на выборах лучшие результаты.

Представляющая центристов Яна Тоом согласилась с Каллас в том, что снижение популярности ее партии и в том, что на выборах Европарламента Центристская партия получила вместо двух мест одно, отчасти сыграла свою роль коалиция с EKRE.

«Коалиция с EKRE — что есть, то есть. Но также и то, что в эти недели правительство не смогло задать рабочего темпа, все время идет сведение счётов и замена министров, всё это не создало, безусловно, благоприятного фона», - пояснила Тоом причины слабого результата центристов на воскресных выборах в Европарламент.

Тоом в противовес Каллас отметила, что рост поддержки EKRE — знак другим партиям о непроделанной работе. «Нам может нравится или не нравится Хельме или кто-то еще, но я вижу Мадисона в этой группе эстонцев как зеркало, в которое нам стоит утром каждого божьего дня смотреть, чтобы увидеть — что мы делаем неправильно», - сказала Тоом. «Я, Кайа Каллас и другие — если мы не дошли до этих людей, то должны исправить эту ошибку».

Каллас в ответ сказала Тоом, что они (реформисты — ред.) не претендуют на представление интересов всего народа, а лишь стоят за свой электорат. В то же время она согласилась с Тоом, что в ряде регионов есть проблемы, которые не находят в лице других партий, кроме EKRE, адресата.

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