ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА И ГРАФИКИ: Правительство Ратаса потерпело поражение. Все, что нужно знать о результатах выборов в Европарламент

Крупные правительственные партии — Центристская партия и EKRE – получили по одному мандату. Третья — Isamaa – может оказаться в Брюсселе после брекзита. Если говорить о количестве голосов, то выборы также выиграла оппозиция. Соцдемы, реформисты и независимый кандидат Раймонд Кальюлайд набрали в общей сложности 185 185 голосов. Три правительственные партии получили 124 276. Результаты на выборах 2019 года можно сравнить с результатами 2014, переключив кнопки внизу графика.

Как распределились голоса по регионам, можно увидеть на карте ниже. Результаты можно также сравнить с итогами выборов Рийгикогу, нажав на кнопку под картой.