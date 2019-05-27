27.05.2019, 12:50

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА И ГРАФИКИ: Правительство Ратаса потерпело поражение. Все, что нужно знать о результатах выборов в Европарламент

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rus.delfi.ee
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Из шести отведенных Эстонии мест в Европарламенте четыре отошли оппозиционным партиям: социал-демократам и Партии реформ.

Крупные правительственные партии — Центристская партия и EKRE – получили по одному мандату. Третья — Isamaa – может оказаться в Брюсселе после брекзита. Если говорить о количестве голосов, то выборы также выиграла оппозиция. Соцдемы, реформисты и независимый кандидат Раймонд Кальюлайд набрали в общей сложности 185 185 голосов. Три правительственные партии получили 124 276. Результаты на выборах 2019 года можно сравнить с результатами 2014, переключив кнопки внизу графика.

Как распределились голоса по регионам, можно увидеть на карте ниже. Результаты можно также сравнить с итогами выборов Рийгикогу, нажав на кнопку под картой.

Что касается голосов, отданных за каждого кандидата, те безоговорочное лидерство отходит социал-демократу Марине Кальюранд с 65 559 голосами. Далее следуют реформисты Андрус Ансип и Урмас Паэт. Более подробно смотрите на графике! Используйте стрелочки, чтобы прокрутить результаты.

Для сравнения, вот самые лучшие результаты на выборах в Европарламент за всю историю Эстонии. Используйте стрелочки, чтобы прокрутить результаты.

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