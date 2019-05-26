26.05.2019, 12:50

Хельме нарушили запрет на агитацию в день выборов. Они призывали голосовать за EKRE в своей радиопередаче


rus.delfi.ee
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EKRE volikogu. Siiri Sisask
EKRE volikogu. Siiri SisaskFoto: Taavi Sepp

Первые номера в избирательном списке EKRE на выборах в Европарламент Март и Мартин Хельме в воскресенье утром в своей радиопередаче "Räägime asjast" (Поговорим о деле) призывали слушателей голосовать за EKRE, тем самым нарушив запрет на предвыборную агитацию.

Призыв проголосовать за EKRE сегодня, в день выборов в Европарламент, прозвучали из уст обоих Хельме еще в самом начале передачи. Тему выборов отец и сын затронули вновь в конце передачи, но тогда уже сосредоточились на обсуждении Терезы Мэй и очернении своих оппонентов.

Согласно закону, в день выборов активная предвыборная агитация запрещена в любом проявлении везде, в том числе и на телеканалах и радиостанциях.

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