Хельме нарушили запрет на агитацию в день выборов. Они призывали голосовать за EKRE в своей радиопередаче

Призыв проголосовать за EKRE сегодня, в день выборов в Европарламент, прозвучали из уст обоих Хельме еще в самом начале передачи. Тему выборов отец и сын затронули вновь в конце передачи, но тогда уже сосредоточились на обсуждении Терезы Мэй и очернении своих оппонентов.

Согласно закону, в день выборов активная предвыборная агитация запрещена в любом проявлении везде, в том числе и на телеканалах и радиостанциях.