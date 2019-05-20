ФОТО: Михаил Кылварт проголосовал на выборах в Европарламент

”Важно, чтобы в Европе нас представляли достойные и сильные люди, способные защищать интересы Эстонии, — сказал Кылварт. — Голосуя на выборах в местные самоуправления, мы берем на себя ответственность за развитие города или волости. Голосуя на выборах в Рийгикогу, отвечаем за Эстонию. Но, когда мы отдаем свой голос на выборах в Европейский парламент, мы берем ответственность за развитие всей Европы”.

Кылварт подчеркнул, что решения, принимаемые в Европе, затрагивают жизнь в Эстонии, поэтому эти выборы повлияют как на внешнюю, так и на внутреннюю политику.

Мэр призвал всех выполнить свой гражданский долг и проголосовать.

Выборы в Европейский парламент состоятся в воскресенье, 26 мая. Предварительное голосование продлится до 22 мая.