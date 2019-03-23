ФОТО и ВИДЕО: Рихо Террас вступает в Isamaa и идет от партии первым номером на выборы в Европарламент

Террас сказал, что считает ЕС очень важным для обеспечения безопасности Эстонии и готов внести свой вклад. ”Партия Isamaa всегда придерживалась четкой линии во вешней политике и политике безопасности, поэтому выбор партии был логичен”, — объяснил Террас свое решение.

В интервью Delfi Террас объяснил свое решение общностью взглядов с данной политической силой и желанием сделать для Эстонии что-то еще.

"Думаю, что мое христианское консервативное мировоззрение, моя связь с партией Isamaa как избирателя, а также желание сделать еще что-то для Эстонии и применить свои знания и умения самым лучшим образом”, — ответил Террас на вопрос о причинах своего решения.

Говоря о коалиционных переговорах, он сказал: " Я уверен, что демократия действует. Избиратель отдал партиям свой голос, чтобы они могли воплотить в жизнь самые важные для избирателей темы. Председатели партии сейчас пытаются демократичным путем найти самый лучший способ для этого воплощения”.

Тем не менее, отвечая на вопрос о приемлемости оскорбительных высказываниях со стороны вице-председателя EKRE Мартина Хельме, генерал сказал, что ”политическая систему Эстонии, безусловно, была бы лучше, если бы оскорблений не было”.