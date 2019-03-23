23.03.2019, 13:39

ФОТО и ВИДЕО: Рихо Террас вступает в Isamaa и идет от партии первым номером на выборы в Европарламент

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дополнено в 14:40
rus.delfi.ee
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Пресс-служба партии Isamaa подтвердила, что командующий Силами обороны генерал Рихо Террас решил присоединиться к партии и будет выдвигаться первым номером по ее списку на выборах в Европарламент.

Террас сказал, что считает ЕС очень важным для обеспечения безопасности Эстонии и готов внести свой вклад. ”Партия Isamaa всегда придерживалась четкой линии во вешней политике и политике безопасности, поэтому выбор партии был логичен”, — объяснил Террас свое решение.

В интервью Delfi Террас объяснил свое решение общностью взглядов с данной политической силой и желанием сделать для Эстонии что-то еще.

"Думаю, что мое христианское консервативное мировоззрение, моя связь с партией Isamaa как избирателя, а также желание сделать еще что-то для Эстонии и применить свои знания и умения самым лучшим образом”, — ответил Террас на вопрос о причинах своего решения.

Говоря о коалиционных переговорах, он сказал: " Я уверен, что демократия действует. Избиратель отдал партиям свой голос, чтобы они могли воплотить в жизнь самые важные для избирателей темы. Председатели партии сейчас пытаются демократичным путем найти самый лучший способ для этого воплощения”.

Тем не менее, отвечая на вопрос о приемлемости оскорбительных высказываниях со стороны вице-председателя EKRE Мартина Хельме, генерал сказал, что ”политическая систему Эстонии, безусловно, была бы лучше, если бы оскорблений не было”.

Лидер Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер отметил, что ”именно опытные и умные люди” могут лучше всего представлять интересы Эстонии в Европарламенте.

Полный список кандидатов партия представит во вторник. Окончательно предвыборная программа и список будут утверждены советом партии 30 марта.

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