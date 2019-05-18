Евровыборы-2019: что нужно знать о фракциях Европарламента? Кому достанется голос финского избирателя помимо партии из Финляндии?

Из Финляндии в состав фракции входят Коалиционная партия и Христианские демократы. У коалиционеров три представителя в Европарламенте — Сирпа Пиетикяйнен, Петри Сарвамаа и Хенна Вирккунен. У Христианских демократов на данный момент нет своего депутата.

Партия придерживается христианских ценностей, выступает за углубление сотрудничества в области внутреннего рынка, обороны, торговых отношений. В борьбе с изменением климата большинство парламентариев ЕНП не полностью поддерживают радикальные меры по сокращению вредных выбросов.

Фракциям, представляющим однопартийцев из разных стран Европы, не всегда легко найти единое мнение. Большинство членов ЕНП представляют умеренные правоцентристские партии.

В последнее время проблемы вызывала правящая партия Венгрии Фидес, которая открыто выступает против иммиграции и ЕС, а также нарушает свободу слова и другие принципы Евросоюза. 12 членов Европейской народной партии, в их числе и Коалиционная партия, потребовали исключить Фидес из ЕНП, но руководители консервативных партий решили лишь временно приостановить членство партии Виктора Орбана во фракции. Считается возможным, что после выборов венгерская партия покинет ЕНП.

Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D)



Альянс социал-демократов и социалистов Европы вместе с ЕНП является старейшей фракцией Европарламента. На самом деле, обе фракции были основаны в 1953 году — еще во времена предшественника ЕС, Европейского объединения Угля и стали. С 1953 по 1999 год альянс был крупнейшей фракцией Европарламента, но после этого его опередила ЕНП.

В настоящее время у социалистов 185 депутатов, среди них двое финнов, представляющих Социал-демократическую партию (СДП) — Миапетра Кумпула-Натри и Лииса Яаконсаари.

Фракция социал-демократов и социалистов ЕС является идеологически относительно единой. В срок полномочий следующего созыва Европарламента она хочет вмешаться в уклонение от уплаты налогов, а также улучшить социальную защищенность работников во всех странах ЕС.

Фракцию возглавляет немецкий политик Удо Буллман. Кандидатом на пост председателя Еврокомиссии от социалистов является первый заместитель председателя Еврокомиссии, нидерландец Франс Тиммерманс.

Европейские консерваторы и реформисты (ECR)



Фракция была основана после выборов 2009 года группой консерваторов и евроскептиков. Она является одной из трех правопопулистских фракций Европерламента. Фракция выступает против углубления интеграции Европы и за жесткую иммиграционную политику. Важной темой для нее является также безопасность.

На данный момент крупнейшей партией-членом фракции является Консервативная партия Великобритании. Также председатель фракции Сайед Камалл представляет эту партию.

У фракции в Европарламенте 77 депутатов, однако после этих выборов она может существенно сократиться. Причин этому несколько. Во-первых, после брексита из фракции уйдут британцы. Кроме того, ряд партий-членов ECR ведут переговоры с правыми популистами некоторых других европейских стран о создании новой, более влиятельной популистской и антииммигрантской фракции. Руководит этими переговорами лидер итальянской партии Лиги Севера Маттео Сальвини. Также финские ”Истинные финны” участвуют в этих переговорах. По этой причине председатель партии, депутат Европарламента Юсси Халла-ахо решил остаться в Брюсселе до конца июня, несмотря на то, что был в апреле избран в финский парламент.

О разногласиях внутри правых популистов говорит то, что партия Шведские демократы отказывается от сотрудничества с Сальвини из-за его пророссийских взглядов. Сальвини, как и многие другие правые популисты, выступает за отмену санкций против России.

В состав фракции Европейских консерваторов и реформистов входят представители ”Истинных финнов” Юсси Халла-ахо и Пиркко Руохонен-Лернер.

Кандидатом на пост председателя Еврокомиссии от ECR является чех Ян Заградил.

Альянс либералов и демократов за Европу (Alde)