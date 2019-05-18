18.05.2019, 14:40

Евровыборы-2019: что нужно знать о фракциях Европарламента? Кому достанется голос финского избирателя помимо партии из Финляндии?

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rus.delfi.ee
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Soome parlamendi valimised.
фото иллюстративноеFoto: Jaanus Lensment

В Европарламенте финские депутаты представляют не свои финские партии, а европейские политические фракции. В настоящее время их восемь. Кроме того, сейчас в парламенте 20 независимых депутатов.
Что нужно знать о Европейском парламенте — о единственном органе ЕС, в который граждане всех стран союза выбирают своих представителей на прямых выборах?

Депутаты Европарламента делятся на политические фракции, которые представляют собой общеевропейские партийные объединения. На данный момент в Европарламенте представлены восемь фракций и группа независимых депутатов.

Голосуют депутаты обычно в соответствии с линией своей фракции, но по вопросам, важным для родной страны депутата, европарламентарии могут ставить на первое место национальные интересы, а иногда голосовать по совести.

Отдавая свой голос на евровыборах, избиратели по сути поддерживают не только одну из национальных партий, но и европейское политическое объединение. От расклада сил между этими группами зависит, кто возглавит новый состав Еврокомиссии. Фракции уже обнародовали своих кандидатов на пост председателя Еврокомиссии. У некоторых фракций два кандидата или больше, у других только один, но не факт, что кандидат партии-победителя действительно станет председателем Еврокомиссии.

Европейская народная партия (EPP)


ЕНП является крупнейшей фракцией Европарламента. У нее в Европарламенте 216 представителей. Председателем фракции является член баварского Христианского союза Манфред Вебер. В ноябре его также назначили кандидатом от ЕНП на пост председателя Еврокомиссии.

Фракция включает в себя европейских консерваторов и правоцентристов.

Из Финляндии в состав фракции входят Коалиционная партия и Христианские демократы. У коалиционеров три представителя в Европарламенте — Сирпа Пиетикяйнен, Петри Сарвамаа и Хенна Вирккунен. У Христианских демократов на данный момент нет своего депутата.

Партия придерживается христианских ценностей, выступает за углубление сотрудничества в области внутреннего рынка, обороны, торговых отношений. В борьбе с изменением климата большинство парламентариев ЕНП не полностью поддерживают радикальные меры по сокращению вредных выбросов.

Фракциям, представляющим однопартийцев из разных стран Европы, не всегда легко найти единое мнение. Большинство членов ЕНП представляют умеренные правоцентристские партии.

В последнее время проблемы вызывала правящая партия Венгрии Фидес, которая открыто выступает против иммиграции и ЕС, а также нарушает свободу слова и другие принципы Евросоюза. 12 членов Европейской народной партии, в их числе и Коалиционная партия, потребовали исключить Фидес из ЕНП, но руководители консервативных партий решили лишь временно приостановить членство партии Виктора Орбана во фракции. Считается возможным, что после выборов венгерская партия покинет ЕНП.

Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D)

Альянс социал-демократов и социалистов Европы вместе с ЕНП является старейшей фракцией Европарламента. На самом деле, обе фракции были основаны в 1953 году — еще во времена предшественника ЕС, Европейского объединения Угля и стали. С 1953 по 1999 год альянс был крупнейшей фракцией Европарламента, но после этого его опередила ЕНП.

В настоящее время у социалистов 185 депутатов, среди них двое финнов, представляющих Социал-демократическую партию (СДП) — Миапетра Кумпула-Натри и Лииса Яаконсаари.

Фракция социал-демократов и социалистов ЕС является идеологически относительно единой. В срок полномочий следующего созыва Европарламента она хочет вмешаться в уклонение от уплаты налогов, а также улучшить социальную защищенность работников во всех странах ЕС.

ТОП

Фракцию возглавляет немецкий политик Удо Буллман. Кандидатом на пост председателя Еврокомиссии от социалистов является первый заместитель председателя Еврокомиссии, нидерландец Франс Тиммерманс.

Европейские консерваторы и реформисты (ECR)


Фракция была основана после выборов 2009 года группой консерваторов и евроскептиков. Она является одной из трех правопопулистских фракций Европерламента. Фракция выступает против углубления интеграции Европы и за жесткую иммиграционную политику. Важной темой для нее является также безопасность.

На данный момент крупнейшей партией-членом фракции является Консервативная партия Великобритании. Также председатель фракции Сайед Камалл представляет эту партию.

У фракции в Европарламенте 77 депутатов, однако после этих выборов она может существенно сократиться. Причин этому несколько. Во-первых, после брексита из фракции уйдут британцы. Кроме того, ряд партий-членов ECR ведут переговоры с правыми популистами некоторых других европейских стран о создании новой, более влиятельной популистской и антииммигрантской фракции. Руководит этими переговорами лидер итальянской партии Лиги Севера Маттео Сальвини. Также финские ”Истинные финны” участвуют в этих переговорах. По этой причине председатель партии, депутат Европарламента Юсси Халла-ахо решил остаться в Брюсселе до конца июня, несмотря на то, что был в апреле избран в финский парламент.

О разногласиях внутри правых популистов говорит то, что партия Шведские демократы отказывается от сотрудничества с Сальвини из-за его пророссийских взглядов. Сальвини, как и многие другие правые популисты, выступает за отмену санкций против России.

В состав фракции Европейских консерваторов и реформистов входят представители ”Истинных финнов” Юсси Халла-ахо и Пиркко Руохонен-Лернер.

Кандидатом на пост председателя Еврокомиссии от ECR является чех Ян Заградил.

Альянс либералов и демократов за Европу (Alde)


Представители европейских либеральных партий договорились о создании новой фракции на собрании в Брюсселе летом 2004 года. На данный момент у фракции Alde в Европарламенте 69 депутатов. Среди них депутаты от Центра Элси Катайнен, Мирья Вехкаперя и Аннели Яяттеенмяки, а также депутат от Шведской народной партии Нильс Торвальдс.

В программе Alde делается упор на рыночной экономике, устойчивом развитии, занятости и прозрачности администрации. Также Alde выступает за углубление интеграции ЕС.

В то же время стоит отметить, что финские центристы не всегда разделяют взгляды своих либеральных коллег по фракции, в частности в отношении сельскохозяйственных субсидий.

Alde выдвинула целых семь кандидатов на пост председателя комиссии. Наиболее сильными кандидатами из них считаются комиссар по вопросам конкуренции Еврокомиссии, представитель датской партии ”Радикальная Венстре” Маргрете Вестагер и лидер фракции Alde, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт.

Будущее Alde после евровыборов пока неясно. У партии президента Франции Эммануэля Макрона ”Вперед, Республика” пока нет ни одного представителя в Европарламенте, так как она была основана после евровыборов 2015 года. Хотя либеральное и проевропейское Alde было бы естественной фракцией для партии Макрона, она не обязательно захочет войти в нее. О том, что французский президент вынашивает другие планы, говорит то, что Макрон 11-го мая встретился с представителями семи либеральных партий Европы, чтобы обсудить возможное создание новой либеральной фракции в Европарламенте с целью борьбы против популистов и националистов.

Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера(GUE-NGL)


В 1975 году еврокоммунистические партии Италии и Франции основали первую коммунистическую фракцию в Европарламенте. После вступления в ЕС Финляндии, Швеции и Австрии в Европарламенте была основана группа ”Лево-зеленые Севера”, депутаты которой в начале 1995 года объединились с ”Европейскими объединенными левыми”.

В настоящее время во фракцию входит широкий и пестрый спектр левых партий от традиционных коммунистических до красно-зеленых партий Северных стран, от ирландского Шинн Фейна до испанского Подемоса. Во фракции представлен только один европейский премьер-министр, глава правительства Греции Алексис Ципрас.

Разногласия между партиями, входящими в данную фракцию, возникают, в частности, касательно политики в отношении России.

Фракция критически относится к свободной торговле, и она выступала против договора о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве между ЕС и США. GUE-NGL считает одной из приоритетных задач обеспечение прав и защиты работников на территории союза, а также борьбу с уклонением от уплаты налогов и против изменения климата.

У фракции в Европарламенте 52 депутата, в том числе, Мерья Кюллёнен от ”Союза левых”. Председатель партии — Габи Циммер от Левых Германии.

Кандидатами на пост председателя левой фракции являются словенская актриса и политик Виолета Томич и активист профсоюзного движения Нико Куе из Бельгии.

Зеленые –Европейский свободный альянс (Greens — EFA)


Фракция была основана в 1999 году. В нее входят Европейская партия зеленых и Европейский свободный альянс, представляющий партии, защищающие интересы разных национальных меньшинств. Фракция включает в себя представителей зеленых и пиратских партий Европы, а также независимых депутатов.

У Зеленых 52 места в нынешнем Европарламенте. Финляндию там представляет Хейди Хаутала. Сопредседателями фракции являются бельгиец Филипп Ламбертс и немка Ребекка Хармс.

Приоритетной темой для Зеленых на евровыборах, естественно, является борьба с изменением климата и другие экологические вопросы. В качестве конкретных мер поднимаются, в частности, отказ от использования ископаемого топлива до конца 2020-х годов, строительство действующей и быстрой общеевропейской железнодорожной сети в качестве альтернативы для воздушного транспорта. Кроме того, Зеленые выступают за социальную справедливость, против расизма и дискриминации. Фракция стремится к тому, чтобы все страны ЕС обязались нести свою долю ответственности за прием просителей убежища.

На евровыборах кандидатами на пост председателя Еврокомиссии являются голландец Бас Эйкхоут и немка Ска Келлер, которая замужем за финским активистом Зеленых Маркусом Драке.

Европа за свободу и прямую демократию (EFDD)


EFDD — это популистская фракцию евроскептиков, которую возглавляет известный критик ЕС, лидер британской партии Brexit, бывший лидер партии ЮКИП Найджел Фараж.

До выборов 2014 года фракция называлась Европа за свободу и демократию, и в нее входили также ”Истинные финны”, но после выборов они вместе с Датской народной партией решили перейти в ECR.

У фракции 42 депутата в Европейском парламенте. Крупнейшими партиями, входящими в EFDD, являются британский ЮКИП (24 депутата) и итальянское ”Движение пяти звезд” (17 депутатов) .

После евровыборов партию ожидают изменения. ЮКИП, вероятно, станет победителем на выборах в Британии, но партия покинет Европарламент в случае Брексита. Кроме того, пока не известно, какие именно партии решат войти в создаваемую Салвини новую фракцию правопопулистских, националистических партий. ”Движение пяти звезд” также может попытаться найти союзников и сформировать свою фракцию.

Европа наций и свобод (ENF)


У третьей правопопулистской фракции в Европарламенте 36 депутатов. Самой большой партией-членом фракции является французское ”Национальное объединение” Марин ле Пен. В состав фракции входит также партия министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини ”Лига Севера”.

После выборов 2014 года правопопулистские партии попытались под руководством Марин ле Пен, Маттео Сальвини и лидера голландской Партии свободы Герта Вильдерса сформировать одну крупную фракцию, но им этого не удалось сделать. Например, ”Истинные финны” и Шведские демократы решили войти во фракцию Европейских консерваторов и реформистов.

Тройка, однако, смогла к лету 2015 года собрать необходимые для создания фракции в Европарламенте семь партий, и 15 июня была основана новая фракция Европа наций и свобод.

Сопредседателями фракции являются француз Николя Бе и голландец Марсель де Граафф.

По прогнозам, правые популисты и националисты одержат победу на предстоящих выборах в Европарламент. Марин ле Пен и Маттео Сальвини уже проводят переговоры по созданию единой фракции, чтобы максимизировать свое влияние в Европарламенте. Партии выступают против углубления интеграции, они подчеркивают значение национальных государств, выступают против иммиграции.

Несмотря на многие общие темы, между правыми популистскими партиям существуют, однако, большие разногласия, в частности, касательно России.

EFDD и ENF не выдвигали своих кандидатов на пост председателя Еврокомиссии.

Независимые депутаты

В Европарламенте 20 независимых депутатов. Среди них — представители маленьких партий, не входящих ни в одну из фракций. Например, юнионисты Северной Ирландии, ряд мелких греческих партий от экстремистской правой ”Золотой зари” до коммунистов, ультраправая партия Йоббик из Венгрии, политики, которые не представляют никакую партию и отец Марин Жан-Мари ле Пен со своими сторонниками.

Выборы в Финляндии пройдут 26 мая


Выборы в Европарламент состоятся в Финляндии 26 мая. От Финляндии в европейский парламент избирается 13 депутатов. В выборе подходящего кандидата может помочь Компас избирателя Yle, который доступен на четырех языках: финском, шведском, английском и русском.

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