БЛИЦ | Рихо Террас об армии, беженцах и украинцах. Интересно, что он бы ответил на вопрос про русскую школу эстонскому журналисту?

1. Ваш любимый период в истории?

Обретение Эстонией независимости.

2. Ваш любимый фильм?

”Правда и справедливость” ("Tõde ja õigus").

3.Какая страна нравится больше всего после Эстонии?

Германия.

4. AK-47 или M4?

М4.

5. Как решить проблему "серопаспортников"?

Люди могут выучить эстонский язык и получить гражданство.

6. Три минуса Евросоюза.

1. Бюрократия. 2. Неравная поддержка сельского хозяйства. 3. Маленькое количество переговоров об отношениях ЕС с другими государствами.

6. Вы с ребенком или внуком проходите мимо гей-парада, что вы ему скажете, если он спросит — кто это?

Я не хожу мимо таких мест.

7. Будете ли вы выступать за отмену антироссийских санкций в Европарламенте?

Нет.

8. Существует ли третий пол — ни мужчина, ни женщина?

Нет.

9. Будете ли вы защищать русскую школу в Европарламенте?

Буду защищать эстонскую систему образования, где у каждого человека есть право на образование.

10. Как нужно развивать регион Ида-Вирумаа?

Туда нужно инвестировать и государство должно отвечать за программу развития региона.

11. Почему в Эстонии нет контрактной службы?

Потому что в Эстонии невозможно с помощью контрактной службы обеспечить безопасность. Только нынешнее система способна на это.