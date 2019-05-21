БЛИЦ | Рихо Террас об армии, беженцах и украинцах. Интересно, что он бы ответил на вопрос про русскую школу эстонскому журналисту?(52)
Героем блиц-интервью стал бывший командующий Силами обороны Эстонии, член партии Isamaa Рихо Террас.
Героем блиц-интервью стал бывший командующий Силами обороны Эстонии, член партии Isamaa Рихо Террас.
1. Ваш любимый период в истории?
Обретение Эстонией независимости.
2. Ваш любимый фильм?
”Правда и справедливость” ("Tõde ja õigus").
3.Какая страна нравится больше всего после Эстонии?
Германия.
4. AK-47 или M4?
М4.
5. Как решить проблему "серопаспортников"?
Люди могут выучить эстонский язык и получить гражданство.
6. Три минуса Евросоюза.
1. Бюрократия. 2. Неравная поддержка сельского хозяйства. 3. Маленькое количество переговоров об отношениях ЕС с другими государствами.
6. Вы с ребенком или внуком проходите мимо гей-парада, что вы ему скажете, если он спросит — кто это?
Я не хожу мимо таких мест.
7. Будете ли вы выступать за отмену антироссийских санкций в Европарламенте?
Нет.
8. Существует ли третий пол — ни мужчина, ни женщина?
Нет.
9. Будете ли вы защищать русскую школу в Европарламенте?
Буду защищать эстонскую систему образования, где у каждого человека есть право на образование.
10. Как нужно развивать регион Ида-Вирумаа?
Туда нужно инвестировать и государство должно отвечать за программу развития региона.
11. Почему в Эстонии нет контрактной службы?
Потому что в Эстонии невозможно с помощью контрактной службы обеспечить безопасность. Только нынешнее система способна на это.
12. Дешевая рабочая сила из Украины приносит пользу или вред эстонскому рынку?
Мы должны избегать этого и предпочитать рабочую силу из Европейского союза.
13. Чем был хорош советский флот?
Ни чем. Не помню ни одного плюса, хоть и служил три года и три месяца.
14. Как может повлиять на Эстонию единая европейская армия?
Негативно. Мы должны делать все, чтобы у европейских государств были свои вооруженные силы.
15. Три пункта правильного консерватизма.
1.Сохранить то, что у нас есть. 2. Не гнаться за всякой ерундой. 3. Придерживаться христианских ценностей и христианского мировоззрения.
16. Где вы были, когда узнали, что Россия оккупировала Крым?
На работе, что делал — гостайна.
17. Как решить проблему с беженцами?
Эту проблему нужно решать там, откуда беженцы пришли. Особенно нужно работать с Африкой. ЕС должен инвестировать в этот регион.
18. Когда вы в последний раз бежали марш-бросок?
Примерно 10 лет назад.
В США бюджет на оборону — 700 миллиардов долларов, у Китая 207 млрд, у России 52 млрд. Базы армии США находятся по всему миру. Американцы приходят на чужие территории, убивают террористов и, конечно же не специально, мирных людей во Вьетнаме, Ираке, Африке. Первые и единственные, кто использовал атомную бомбу. Почему мы их называем гарантом безопасности и представителями свободы, а не агрессорами и повелителями мира?
Потому что страны, где они были, их туда приглашали, они не просто так туда пришли. Они помогали государствам, где были нарушены права человека и убивали людей. Например, Ирак или Афганистан, где я сам был.
А регионы, где сейчас расположены военные базы США — их позвали обеспечивать безопасность страны. И ценности США как раз таки основываются на демократии и соблюдении прав человека.
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