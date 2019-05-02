БЛИЦ | Марина Кальюранд о минусах США и ЕС, гей-парадах, отставании от развитых стран

1. Чего вы не умеете, но хотели бы уметь?

Говорить по-французски.

2. Будете ли вы выступать за отмену антироссийских санкций?

Зависит от обстоятельств. В нынешней политической обстановке я не вижу такой возможности. Очень много зависит от России.

3. Существует ли третий пол — ни мальчик, ни девочка?

Я встречалась с некоторыми людьми, которые считают себя ни мужчиной, не женщиной. Имею ли я право говорить им — кто они? Очень сложный вопрос, я не могу ответить да или нет.

4. "Москва слезам не верит" или "В джазе только девушки"?

”Москва слезам не верит”. Я много раз смотрела этот фильм. И столица России действительно не верит слезам.

5. Кого бы вы взяли в помощники для работы в Европарламенте из эстонских политиков?

Евгения Осиновского.

6. Что вам меньше всего нравится в США?

Поверхностность у людей. При общении американцы не всегда вникают в суть вопроса.

7. Вы с внуком проходите мимо гей-парада, что вы ему скажете, если он спросит — кто это?

Я ему скажу, что в мире живут очень разные люди. Нам надо уважать всех людей, несмотря на то, любят они мужчин или женщин.

8. Сколько у вас сейчас наличных денег в кошельке?

20 евро. Наличными деньгами расплачиваюсь на рынках.

9. На какой рынок вы чаще всего ходите?

Чаще всего рядом с домом — в Нымме. Иногда на Центральный рынок.

10. Кем вы больше себя считаете — русской или эстонкой?