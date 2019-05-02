БЛИЦ | Марина Кальюранд о минусах США и ЕС, гей-парадах, отставании от развитых стран

Я русская, но патриотка Эстонии.
11. Сколько нужно зарабатывать в месяц, чтобы хорошо и достойно жить в Таллинне?
Зависит от количества членов семьи. Если один человек, то хорошо, если только на расходы остается 450 евро. Это на еду, театр, развлечения.
12. Назовите три минуса Евросоюза.
1.ЕС слишком отделился от людей. Большая разница между тем, что политики говорят, а люди об этом думают. 2. За последние несколько лет Евросоюз стал ”командовать” другими странами. Например, если говорить про миграционную политику, то страны должны сами принимать решения по вопросу беженцев, а не выполнять указания. 3. Бюрократия. Эстонскому бизнесмену трудно работать на европейском рынке из-за большой бюрократии.
13. Должны ли голосовать ”серопаспортники” на Евровыборах?
Нет. Если дать право лицам без гражданства голосовать на выборах в парламент и европарламент, то отпадет мотивация получать эстонский паспорт.
14. Три пункта, по которым Партия реформ отличается от Социал-демократов.
1. Социальные вопросы. Реформисты больше за бизнесменов, а мы за тех, кто больше нуждается в поддержке — пенсионеры, многодетные семьи. 2. Соцдемы имеют больший вес в Европарламенте. Мы в самой большой фракции. 3. У партии Реформ больше избирателей и членов политсилы.
15. Победа на чемпионате мира по бадминтону или победа на муниципальных выборах в Таллинне?
Бадминтон. Я не вижу себя муниципальном политиком.
16. Ваше идеальное рабочее место?
То, куда я баллотируюсь. Но для меня нет большой разницы — Рийгикогу или Европарламент.
17. Если вас изберут в ЕП, то вы переедете в Брюссель?
Да.
18. Основная причина, из-за которой вы сейчас на первом месте по популярности среди кандидатов в ЕП?
Это оценка той работы, которую я проделала за карьеру.
19. Мы в Евросоюзе уже 15 лет. Благодаря этому наша страна развивается, дороги строятся, идут инвестиции в нужные проекты и так далее. Но при этом, средняя брутто-зарплата в Германии 4224 евро. В Эстонии — 1392 евро. Да и просто, по ощущениям, мы живем хуже, чем развитые страны. У нас дороже, сложнее и меньше возможностей. Не стоит ли нам посмотреть на картину трезво и честно сказать — мы сильно отстаем от развитых стран?
Да. На сегодняшний день мы отстаем от развитых стран Евросоюза. Но нас нельзя сравнивать с Германией, Финляндией и Швецией. Нужно сравнивать с теми, с кем мы были на одном уровне в 1991 году. Тогда мы смотрели финское телевидение и видели бананы — это было счастье. Сейчас разные исследования говорят, что наш уровень жизни, это уровень жизни в Финляндии в 1995 году.
К слову, минимальная зарплата в Эстонии — 500 евро, в Латвии 430, в Литве 400, в России 140.
А в Австрии, а в Бельгии?
Эти страны развивались все время. В 1940 году Эстония была на том же экономическом уровне, что и Финляндия. Кто-то говорит, что наше государство было даже более развитым. В 1991 году разница была огромная. Мы наверстываем то, что потеряли за 50 лет. Да, нам надо стремиться к уровню жизни Скандинавских стран. Но нужно быть реалистами и смотреть, где мы были в 91-году и где сейчас. Если сравнить цифры, то мы развиваемся быстрее, чем те, с кем мы были на одном уровне 28 лет назад.
Вам не кажется, что это нас тормозит — сравнения с Латвией и Литвой, а не с Швецией и Бельгией?
Мы стремимся к развитым странам. Мы проделали огромную работу. Но нужно реалистично смотреть на мир. Сейчас нам нужно помогать тем, кто в этом нуждается — пенсионерам, детям. Это как в семье. Она будет самой богатой, если в ней будут богатыми самые бедные члены семейства.