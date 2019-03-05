Зинаида Клыга: ”У людей должен быть круг, где они чувствуют родство не по крови, а по менталитету”

” На тот момент белорусское общество действовало в Таллинне, и мы, январским вечером возвращаясь на поезде с мероприятия, организованного столичными белорусами, говорили о том, что нужно созвать наших белорусов и попробовать как-то объединиться. С этой январской поездки все началось”, — вспоминает Зинаида Клыга.

Около восьми лет Зинаида — руководитель общества. До этого, по ее словам, она всегда была ”вторым лицом”, помощником каждого из действующих руководителей.

”Моими задачами было налаживание контактов нашей организации с Минском и другими белорусскими объединениями в мире и подготовка мероприятий, написание сценариев, общение с прессой. Плюс я руководила и до сих пор руковожу белорусским ансамблем”, — рассказывает Зинаида Клыга.

Чем же живет белорусское общество? Кто в него входит?

”Основной костяк нашего общества сохранился до сих пор. Тридцать лет назад, мы конечно, были моложе, сил было больше. И тогда случился интенсивный подъем у людей, связанный с обретением независимости Эстонии и Беларуси. Началось возрождение всего белорусского на белорусской земле, разумеется, это откликнулось в душе у белорусов по всему миру. К сожалению, в нашем обществе практически нет молодых людей. У молодежи сейчас нет такого горения, смысла и причины для того, чтобы в себе что-то рождать. Наше поколение возрождало, а молодым нужно откуда-то брать этот интерес”, — рассуждает Зинаида.

Члены общества проводят встречи практически каждую неделю, по словам Зинаиды, важно, чтобы у представителей национального меньшинства было место, где люди чувствуют родство не по крови, а по менталитету. И такое место есть у белорусов общества ”БЭЗ”.

Зинаида Клыга живет в Эстонии всю сознательную жизнь — 71 год. Ей не было еще двух лет, когда ее родители приехали в Эстонию из Беларуси.

”Мои мама и папа — папе было 22 года, маме — 19 — оба из Беларуси, но познакомились в Германии. Папа воевал, маму угнали из Беларуси в Германию, где она работала на заводе, производящем резину. Папа попал в плен, и его освободили американцы. И вот, когда это освобождение произошло, их поместили в лагерь для перемещенных лиц, где они и познакомились, и где начались их отношения. Мама уехала на родину, еще не зная, что беременна мной, а папа остался в Германии еще на два года — дослуживать срочную службу.

И только летом 1947 он вернулся в Беларусь, нашел маму (до этого они переписывались), устроился на работу. Жили бедно, своего жилья не было. И однажды папа увидел вербовочный плакат, что в Эстонию для работы на шахты приглашаются люди, дают зарплату, жилье”, -вспоминает Зинаида.

Недолго думая, родители взяли чемодан, маленькую Зину и поехали в Эстонию.

”Этот чемодан был долго потом в нашем доме в Эстонии, его ставили около кровати, чтобы мне, малышке, было удобно с его помощью слезать на пол”.

Первым местом жительства семьи Франтиковых (девичья фамилия Зинаиды) стал Вийвиконд, потом они переехали в Сомпа, где жили с 1952 по 1959 год, отец Зинаиды работал там на шахте.

”Затем папа получил образование в Москве, стал экономистом, его взяли работать экономистом на шахту, и в 1959 году мы переехали уже в Йыхви, где я живу по сей день. Я считаю себя коренным жителем Эстонии, здесь родились мои дети, мои внуки, здесь похоронены мои близкие родственники”, — рассказывает Зинаида.

В силу хороших музыкальных способностей Зинаида хотела быть артисткой оперетты. Однако в Сомпа не было музыкальной школы, и мечта девочки заниматься музыкой осуществилась только после переезда семьи в Йыхви, когда возраст не позволял закончить музыкальную школу вместе со средней. Однако Зинаида занималась по классу скрипки, и у нее это хорошо получалось.

”После окончания средней школы я стала искать себе место учебы, связанное с музыкой и нашла литературно-музыкальное отделение в Минске. И поехала туда поступать. Я сдала замечательно все экзамены, у меня была одна четверка, но, все-таки, не прошла. И решила — поеду домой, а через год попробую снова. Но родители были против того, чтобы я теряла целый год и посоветовали поступить в другое место”, — рассказывает Клыга.

В Таллинне Зинаида поступила в Педагогический институт на отделение педагогики начальных классов и сразу же написала в Минск просьбу о переводе, которое получила после второго курса.