Жителям Ида-Вирумаа раздадут 20 000 масок

Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа и Идаский региональный кризисный штаб с завтрашнего дня и до следующей пятницы будут проводить разъяснительную работу о необходимости ношения маски.
Маски будут раздаваться в торговых центрах, продуктовых и строительных магазинах. Маски планируется раздавать в то время, когда в магазинах больше всего посетителей, например, в обеденное время и вечером в 17-18 часов.
Председатель правления Союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа Эве Эаст сказала, что цель этого проекта — объяснить людям необходимость носить маску и то, как правильно это делать.
"Хотя маски в Ида-Вирумаа носит все больше людей, есть и те, кто этого не делает. В течение предстоящей недели мы хотим поговорить с людьми и призвать их носить маску, чтобы защитить себя и окружающих", — сказала Эаст.
По словам руководителя Идаского регионального кризисного штаба Индрека Пунга, маски будут раздаваться в крупных магазинах, в которых больше посетителей.
"Я благодарю всех владельцев магазинов и работодателей, которые обеспечили своих сотрудников масками и показывают этим хороший пример. Сотрудники магазинов, которые сталкиваются с сотнями или даже с тысячами человек в день, обязательно нуждаются в защите. Если во время выдачи масок мы увидим работников, которые не носят маски, предложим обязательно маску и им", — сказал Пунг.
Руководитель Идаского кризисного штаба Департамента полиции и погранохраны Юллар Кустала сказал, у полиции есть хороший опыт на примере Нарвы, где несколько недель назад у больших торговых центров и магазинов полицейские раздали почти 7000 масок.
"В последующие недели мы заметили, что число нарвитян, которые носят маски, заметно выросло. Вчера в Нарве мы тоже раздавали маски и в этот раз выдали только 200 масок, потому что большинство людей уже были в масках. Мы обращаем внимание также и на общественный транспорт и выдаем маски в Нарве на железно-дорожном вокзале людям, которые едут в Таллинн", — рассказал Кустала.
В выдаче масок примут участие сотрудники местных самоуправлений и госучреждений — Спасательного департамента, Департамента полиции и погранохраны, Налогово-таможенного департамента и Инспекции окружающей среды.
Маски приобрел Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа, государство компенсирует расходы.
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