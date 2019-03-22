Жительницу Силламяэ сначала расстроил не работавший в автобусе Lux Ekspress кофейный аппарат, а потом возмутили ответы фирмы на ее претензии

- Присылают мне рекламу своих пятизвёздочных товаров и услуг — мол, сохраняйте дух авантюризма и планируйте с нами новые путешествия… Цинизм какой-то! Вы мне уже одну ”услугу” предоставили — оставили без нормального завтрака, — возмущена Наталья.

Переписка в сети



Вернувшись домой из поездки, заявительница вступила в переписку с фирмой в ”Фейсбуке”, в которой высказала своё недовольство относительно уровня предоставленного ей сервиса.

”…В случае если возникает поломка кофейного аппарата, то об этом оповещают пассажиров незамедлительно. В данном случае кофейный аппарат был отключен намеренно, так как в зимний период у некоторых автобусов замерзает вода в трубах и ломается вся система водоснабжения. Информацию об услугах на борту автобуса можно узнать во время покупки билета, нажав на кнопку "i" в ячейке с ценой”, — ответила клиентке автобусная фирма, извинившись за доставленные неудобства.

В ответ Наталья сообщила, что об отсутствии именно на этом рейсе кофе-аппарата она заранее не знала ни при покупке билета, ни входя в автобус, пока сама не подошла к водителю с вопросом.

”Считаю ваши ответы рассчитанными на дурака”, — в сердцах добавила она.

На это фирма написала, что их объяснения не рассчитаны на дураков, а являются честными ответами на поставленные вопросы. Перевозчик также указал, что у данного маршрута кофейный аппарат был отключен ещё ”примерно с начала декабря” и в информации на фирменном сайте этот факт был отражён.

”Легко менять наполняемость ранее заявленных услуг, и всё в рамках закона, молодцы, аплодирую! А всё потому, что ваша компания на рынке Эстонии — практически монополист, потому в любом случае вашими услугами будут пользоваться. А вы сначала берёте за услугу кофеаппарата деньги, которые включены в цену билета, потом эту услугу за какое-то время до отправления автобуса решаете не предоставлять. Шедеврально!!!” — так оценила пассажирка объяснения фирмы.

”Фирма оставляет за собой право…”



Извинений перевозчика Наталья не приняла. Ссылки на то, что на кофейные аппараты влияет мороз, в разговоре с ”ИП” она назвала смешными, поскольку трескучей зимы нынче не было. Но главная проблема, по её мнению, в другом: фирма многое обещает, а на практике легко может что-то из комплекта услуг не предоставить, при этом нарушить планы клиента, но отделаться извинением и указанием на то, что про изменения можно было где-то заранее узнать. То есть у клиента вроде бы подогревают ожидания высочайшего сервиса, а в действительности могут дать ему меньше ожидаемого, но к этому снижению всё равно формально не придерёшься.

- Я работаю в том числе и за пределами Эстонии, и в моей работе ни малейших ”косяков” не допускается. А здесь всё просто: ну, недодали тебе услуг — сам виноват, где-то там не посмотрел. Где, хотя бы самым мелким шрифтом, можно прочитать: уважаемые пассажиры, имейте в виду, что в автобусе может не быть одного, другого, третьего? — сказала женщина газете.

Принципиальное предупреждение, о котором ведёт речь Наталья, мы всё же нашли.

”Горячие напитки доступны не во всех автобусах, более точную информацию насчёт доступных в автобусе удобств можно найти около конкретного отправления, покупая билеты”, — говорится на страничке фирмы с перечнем возможностей автобусов Lux Ekspress. Там же Lux Ekspress предупреждает, что автобус с дисплеями на спинках сидений может быть заменён на автобус без таковых и что качество бортовой интернет-связи может зависеть от места, где автобус находится. Любопытно, что про возможность отмены горячих напитков и дисплеев сказано только в эстонской версии сайта.

По мнению клиентки, проблемы, с которой она столкнулась, это всё равно не решает. Во-первых, не все приобретают билеты в электронной системе, а если покупать у кассира, то он об отсутствии тех или иных удобств покупателя вряд ли известит, во-вторых, если что-то отменяют в аварийном порядке — заранее об этом тоже, скорее всего, не сообщат, хотя при покупке билетов через электронную систему клиент даёт фирме свой эмайл.

Наталья также добавила, что только за последний год у неё были и другие поводы для недовольства сервисом Lux Ekspress: в одном случае водитель не помог ей достать вещи из дальнего угла багажного отсека автобуса, в другом — вообще отказывался везти, потому что на билете не было имени, хотя электронная система продала его именно в таком виде.

Комментария фирмы пришлось ждать долго



”Инфопресс” предложил возможность изложить свою позицию фирме Lux Ekspress. Две недели наш запрос оставался без внимания, но на этой неделе на вопросы издания ответил член правления Lux Ekspress Пауль Кристьян Лилье.

- Как вы оцениваете — есть ли у клиента в описанной ситуации основания оставаться недовольным, а фирме извлечь какие-то уроки, или вышеописанный конфликт исчерпан?