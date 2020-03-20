Жительница Нарвы хотела купить породистую собаку. Мошенники выманили у нее 2100 евро

Мошенники используют текущую ситуацию, чтобы выманить у доверчивых людей деньги, применяя давно известные схемы. Полиция ранее неоднократно предупреждала, что совершая сделки купли-продажи с лицам, находящимся за границей, надо быть особенно внимательными и осторожными.

”Женщина увидела на портале объявление о продаже породистой собаки за 300 евро. Эта сумма в несколько раз меньше, что цены на собак такой породы в Эстонии. Низкая цена привлекла внимание покупательницы, которая перевела эту сумму мнимому продавцу", — рассказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников.

Кроме 300 евро за собаку, женщина перевела также 800 евро за доставку собаки в Эстонии и 1000 евро за страховку животного. Позже покупательница получила письмо, в котором сообщалось, что из-за коронавируса границы закрыты и надо еще заплатить за транспорт 1850 евро и 500 евро за оформление документов в Эстонии. ”Фирма” сообщила также, что если покупательница не заплатит, то собаку поместят в карантин на шесть месяцев и это обойдется 50 евро в день, то есть 9000 евро. На данный момент нанесен ущерб в 2100 евро.

По словам Масленникова, в таких схемах мошенничества типично, что сначала выманивают не такую большую сумму, а потом под разными предлогами требуют оплатить все новые и новые счета до тех пор, пока человек не поймет, что его обманывают. Это может произойти не только с покупателем, но и с продавцом, который не только лишается вещи, не получив денег, но иногда и доверчиво переводит какую-то сумму "покупателю", когда последний, например, уверяет, что случайно сделал перевод большей суммы, которая еще не пришла, и просит уже вернуть разницу.