Жители Нарвы смогут практиковать эстонский язык в Нарвской центральной библиотеке

С 14 марта по субботам в 11:00 в библиотеке будет работать читательский клуб для маленьких детей и их родителей. В клубе можно будет познакомиться с творчеством детских писателей и сказками разных народов. С 17 марта по вторникам в 14:00 будут проводиться встречи литературного клуба для взрослых. Участников клуба ждут чтение вслух, обзоры, обсуждения, электронные викторины, квесты и просмотры фильмов.

”Библиотека — это неиссякаемый источник новых знаний и навыков. Книги и содержащиеся в них истории могут помочь и в изучении языка, предлагая множество возможностей для размышления, интерпретации, выражения своего мнения и рассуждений о прочитанном. Нашей целью как раз и является помощь людям в улучшении их языковых навыков посредством чтения книг и обсуждения сюжетов”, — сказала руководитель нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции Маргарита Кялло.

”Библиотека всегда играла важную роль в формировании привычки чтения. В нашей библиотеке работают библиотекари с педагогическим образованием, которые могут дать родителям советы, как заинтересовать ребенка чтением, какие книги и методы стоит для этого выбрать. Детский отдел нашей библиотеки создал уютную атмосферу для детей и родителей, а также подготовил интересные программы по языковой практике как для взрослых, так и для детей”, — отметила директор Нарвской центральной библиотеки Маритса Орт.