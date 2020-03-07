07.03.2020, 18:30

Жители Нарвы смогут практиковать эстонский язык в Нарвской центральной библиотеке

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Foto on illustratiivne.Foto: Rene Suurkaev

Нарвский дом эстонского языка Фонда интеграции и Нарвская центральная библиотека в марте запускают серию совместных мероприятий, на которых все желающие смогут бесплатно практиковать эстонский язык в ходе знакомства с книгами и литературой. Открытие нового совместного проекта состоится 10 марта в 13:00 в Нарвской центральной библиотеке.

С 14 марта по субботам в 11:00 в библиотеке будет работать читательский клуб для маленьких детей и их родителей. В клубе можно будет познакомиться с творчеством детских писателей и сказками разных народов. С 17 марта по вторникам в 14:00 будут проводиться встречи литературного клуба для взрослых. Участников клуба ждут чтение вслух, обзоры, обсуждения, электронные викторины, квесты и просмотры фильмов.

”Библиотека — это неиссякаемый источник новых знаний и навыков. Книги и содержащиеся в них истории могут помочь и в изучении языка, предлагая множество возможностей для размышления, интерпретации, выражения своего мнения и рассуждений о прочитанном. Нашей целью как раз и является помощь людям в улучшении их языковых навыков посредством чтения книг и обсуждения сюжетов”, — сказала руководитель нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции Маргарита Кялло.

”Библиотека всегда играла важную роль в формировании привычки чтения. В нашей библиотеке работают библиотекари с педагогическим образованием, которые могут дать родителям советы, как заинтересовать ребенка чтением, какие книги и методы стоит для этого выбрать. Детский отдел нашей библиотеки создал уютную атмосферу для детей и родителей, а также подготовил интересные программы по языковой практике как для взрослых, так и для детей”, — отметила директор Нарвской центральной библиотеки Маритса Орт.

Все мероприятия будут проходить в Нарвской центральной библиотеке (Мальми, 8). Все желающие могут принять участие в мероприятиях бесплатно. Дополнительная информация о мероприятиях и регистрации будет публиковаться на странице дома эстонского языка в Facebook, а также в календаре событий на сайте Фонда интеграции.

С другими возможностями практики эстонского языка в нарвском доме эстонского языка можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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