Жители Ида-Вирумаа смогут бесплатно изучать эстонский язык в Вирумааском колледже ТТУ

”Цель нарвского дома эстонского языка — разнообразить языковое обучение для взрослых и предложить изучающим язык больше подходящих им возможностей для языковой практики. Мы рады, что благодаря сотрудничеству с Вирумааским колледжом TalTech наши курсы и услуги доступны теперь и жителям Кохтла-Ярве. В октябре предлагаем учащимся попрактиковаться в разговорной речи в тандемном обучении, а также на вечерах кино”, — сказала руководитель нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции Маргарита Кялло.

”Вирумааский колледж помимо качественного высшего технического образования всегда обращал серьезное внимание на языковое обучение. Знание языков является преимуществом как на рынке труда, так и при поиске деловых партнеров. Мы хотим внести свой вклад в обучение государственному языку разными способами: посредством уровневого обучения, дополнительного обучения, языковых кафе, клубов, вечеров кино и других занимательных форм обучения”, — отметила директор Вирумааского колледжа TalTech Маре Роозилехт.

Договор о сотрудничестве подпишут руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар и директор Вирумааского колледжа TalTech Маре Роозилехт.